Где в Украине самая дорогая коммуналка: составлен рейтинг городов

Самая дорогая коммуналка в Украине – в Днепре, Кропивницком и Сумах. А меньше всего платят жители Ужгорода и Черновцов.

Об этом говорится в рейтинге украинских городов, который опубликовала "Лига. Бизнес". Для расчета платежей брали установленные властями тарифы и множили их на метраж квартиры. Исключение – дома, в которые есть счетчик на тепло. В таком случае сумма в платежках будет зависеть от потребления.

Тарифы за ЖКХ

Для рейтинга рассчитали нормативные расходы на коммунальные услуги одной семьи из трех человек, проживающих в квартире на 50 квадратов. В квартире есть все удобства: горяча/холодная вода, тепло, электроэнергия и газ, но нет счетчиков.

Лидером антирейтинга стал Днепр. В нем семья из трех человек в квартире без счетчиков, может заплатить за коммуналку 3466 грн.

Второе место – Кропивницкий, где без тарифа на содержание дома и поставку горячей воды, финальный платеж – 3 379,13 грн. Третью позицию заняли Сумы – 3350 грн.

В топ-10 также входят: Ровно (3335 грн), Луцк (3266 грн), Тернополь (3288 грн), Чернигов (3242 грн), Киев (3 145 грн), Мариуполь (3 040 грн), а также Харьков (3035 грн) и Николаев (3018 грн).

Рейтинг городов

Замыкают список рейтинга Ужгород, где без тарифа за отопление и поставку горячей воды, коммуналка – 854,5 грн.

Перед ним расположились Черновцы – 1 840,8 грн (без платежа за содержание дома и поставку горячей воды) и Херсон – 2331,9 грн (без тарифа на тепло и поставку горячей воды).

Последнее место Ужгорода нельзя назвать справедливым. Дело в том, что в жители города вместо централизованного отопления и подачи горячей воды используют бойлеры и котлы. Из-за этого основные траты приходятся на газ и электроэнергию. В зимний период суммарная платежка колеблется от 1500 до 2000 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве стали получать очередные платежки за коммуналку. Суммы за отопление шокируют – иногда они больше в четыре раза, чем за декабрь. В мэрии уверяют, что это еще со скидками.

Украинцы будут получать две платежки за газ на одном листе бумаги – тарифы за топливо и его транспортировку будут считаться отдельно.

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