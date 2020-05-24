Официальный онлайн-магазин IKEA в Украине уже 10 дней после старта продаж работает в ограниченном режиме.

Так, на сайте шведской компании по состоянию на 24 мая указывается, что услуга доставки товаров на дом работает только по Киеву, а "пункты для получения заказов не будут принимать новые заявки".

IKEA. Иллюстрация Економічна правда

Причиной неисправностей в компании назвали слишком большое количество покупателей.

"Мы приятно удивлены интересом нашей продукцией со дня открытия онлайн-магазина", – прокомментировали в IKEA ажиотаж.

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В первые дни после старта продаж оформить покупку также не удавалось, на сайте сообщалось об ошибке сервера.

Доставка по Киеву также работает с перебоями Скриншот

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