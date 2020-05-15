Официальный сайт IKEA в Украине "лег" через сутки после запуска: в чем причина и как теперь заказать

Андрей Довгань Рынки и компании 13:33, 15.05.2020 Обновлено: 13:43, 15.05.2020

Украинская версия сайта компании IKEA "легла" из-за большого наплыва покупателей после того, как в Украине начались официальные продажи бренда.

Сейчас люди не могут делать заказы, а в службе поддержки журналисту OBOZREVATEL посоветовали подождать до следующего дня.

По состоянию на 13 часов на сайте размещено предупреждение о том, что сайт работает медленно, а покупать товары временно невозможно.

"Нам очень приятен большой интерес к нашим товарам, который растет каждое мгновение с момента запуска нашего сайта. Учитывая количество посещений, наш сайт сейчас работает медленно и приобрести товары может быть временно невозможно. Приносим извинения за неудобства и продолжаем упорно работать, чтобы устранить эти проблемы", – сказано в заявлении.

Объявление на сайте IKEA

Журналисту OBOZREVATEL на горячей линии сайта подтвердили, что осуществить покупки сейчас невозможно и посоветовали попробовать вечером или утром 16 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Шведская компания IKEA запустила в Украине официальный сайт с ценами. Но продажи в магазине в ТРЦ отложены на неопределенный срок из-за карантина.

  • OBOZREVATEL сравнил цены на сайте IKEA со стоимостью у посредников. Как выяснилось, накручивания в них иногда достигают 80-90%, из-за чего, например, набор кухонных полотенец стоимостью 69 грн вам могут продать за 120 грн. В среднем же цены у посредников выше уже официально объявлены в Украине на 20-40%.

  • Шведская компания IKEA, крупнейший в мире ритейлер мебели и товаров для дома, в четверг, 14 мая, запустила онлайн-продажи в Украине.

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