С украинцами не рассчитались по субсидиям: в каких областях должны больше всех

По состоянию на начало 2020 года задолженность по субсидиям в Украине была перед жителями 19 областей.

Об этом сообщил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, комментируя выполнение бюджета за 2019 год. По его словам, наибольшая задолженность на Львовщине – 7,2 млн грн, Днепропетровской – 4,9 млн грн и Киевской области – 0,6 млн грн, Запорожской – 0,5 млн гривен. Об этом сообщили на сайте Счетной палаты.

"Всего в 19 областях состоянию на 1 января 2020 по предоставленным льготам и жилищными субсидиями была задолженность в сумме 14,6 млн гривен", – сказал Пацкан.

По его словам, есть опасность, что эта задолженность не будет погашена. Причина в том, то в бюджете на 2020 год не предусмотрено предоставление этой субвенции местным бюджетам.

Субсидии

Как сообщал OBOZREVATEL:

Кабинет министров с 1 января 2019 года запустил безналичный механизм начисления субсидий.

Украинцы могут получать субсидии наличными через отделения "Укрпочты" и государственного "Ощадбанка".

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