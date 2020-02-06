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7 февраля • обновлено в 07:46
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С украинцами не рассчитались по субсидиям: в каких областях должны больше всех

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По состоянию на начало 2020 года задолженность по субсидиям в Украине была перед жителями 19 областей.

Об этом сообщил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, комментируя выполнение бюджета за 2019 год. По его словам, наибольшая задолженность на Львовщине – 7,2 млн грн, Днепропетровской – 4,9 млн грн и Киевской области – 0,6 млн грн, Запорожской – 0,5 млн гривен. Об этом сообщили на сайте Счетной палаты.

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"Всего в 19 областях состоянию на 1 января 2020 по предоставленным льготам и жилищными субсидиями была задолженность в сумме 14,6 млн гривен", – сказал Пацкан.

По его словам, есть опасность, что эта задолженность не будет погашена. Причина в том, то в бюджете на 2020 год не предусмотрено предоставление этой субвенции местным бюджетам.

Субсидии

Субсидии

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Тарифы ЖКХ и субсидии Монетизация субсидий
Персона
Валерий Пацкан
Место
Украина
Тег
субсидии
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Иван Васильевич
Иван Васильевич
Изначально было известно, что лохотрон с субсидиями - временная мера для отсрочки социального бунта. Теперь лавочка закрывается и вал неплатежей за коммуналку только будет возрастать в геометрической прогрессии.
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