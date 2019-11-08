С Россией будут судиться: в "Нафтогазе" рассказали о будущем контракте

Наличие открытых споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" не мешает подписанию нового контракта по транзиту российского газа после 1 января 2020 года.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко. По его словам, дело в том, что новый контракт заключался не "Нафтогазом", а обособленным оператором газотранспортной системы.

"Это и является следствием "анбандлинга", о котором все говорят. То есть если "Газпром" и политическое руководство России действительно хотят начать отношения по транзиту с чистого листа бумаги, то контракт с обособленным от него оператором – это именно такой вариант", – написал Витренко.

При этом он заметил, намекая на иски Украины к России, которые сейчас рассматривают международные суды, что начало с "чистого листа бумаги" не означает, что "старые листы бумаги" исчезают.

"Рукописи не горят", как писал украинский классик. Пусть эти "старые листы бумаги" рассматривают суды", – высказался Витренко.

Витренко высказался о контракте по транзиту газа

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина готова к остановке транзита российского газа, который возможен с 1 января 2020 года. Об этом заявил министр энергетики Алексей Оржель.

Европейская комиссия отказалась комментировать заявление министра энергетики Украины Алексея Оржеля о готовности прекратить транзит российского газа.

Возможная остановка транзита российского газа через Украину обернется негативными последствиями для украинской промышленности и рядовых потребителей.

Монобольшинство Верховной Рады в четверг, 31 октября, поддержало законопроект о проведении анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины". Этот процесс предусматривает отделение от компании газотранспортной системы.

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