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23 января • обновлено в 12:16
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Гончарук сказал, когда Украина начнет новую программу с МВФ

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Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что новая программа сотрудничества Украины с МВФ начнется в ближайшие месяцы.

Об этом он сказал, выступая на Украинском завтраке в Давосе (Швейцария) в четверг, 23 января (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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"Ожидаем, что в ближайшие месяцы программа с МВФ будет начата", – сказал Гончарук, комментируя встречу с главой фонда Кристалиной Георгиевой, которая состоялась накануне.

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Автор
Андрей Довгань
Темы
транш МВФ Экономический форум в Давосе кредитование Украины
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Теги
МВФ кредит
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