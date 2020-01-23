Гончарук сказал, когда Украина начнет новую программу с МВФ

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что новая программа сотрудничества Украины с МВФ начнется в ближайшие месяцы.

Об этом он сказал, выступая на Украинском завтраке в Давосе (Швейцария) в четверг, 23 января (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Ожидаем, что в ближайшие месяцы программа с МВФ будет начата", – сказал Гончарук, комментируя встречу с главой фонда Кристалиной Георгиевой, которая состоялась накануне.

Кредит МВФ

Ранее OBOZREVATEL сообщал:

Украина достигла договоренности (Staff Level Agreement) по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом.

В американском посольстве подчеркнули, что успешная программа Международного валютного фонда имеет решающее значение для экономического роста Украины.

В Международном валютном фонде назвали условиями для нового транша Украине на $5,5 млрд принятие закона о невозможности возвращения банков экс-владельцам, урегулирование тарифов и завершение реформ.

17 января в МВФ потребовали от Украины выполнить поставленные ранее условия, чтобы была запущена программа кредитования на $5,5 млрд.

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