С молотка ушел десятый завод "Укрспирта": победителя определила 1 гривня

Фонд государственного имущества Украины продал частному инвестору за 55 млн и 1 грн Хоростковский спиртзавод (Тернопольская область). Это уже 10-й завод ГП "Укрспирт", который подлежит приватизации.

Об этом Фонд сообщил на своем официальном сайте.

Отмечается, что в торгах приняли участие четыре компании, которые повысили стартовую цену на 23,6 млн грн – с 31,3 млн грн до 55 млн и 1 грн.

В ФГИ сообщили, что Хоростовское МПД расположено в г. Хоростков, что на Тернопольщине, и состоит из 653 наименований зданий, оборудования, движимого и иного имущества. "Будущий владелец этого объекта получит также возможность участия в новом рынке производства спирта", – сообщили в Фонде.

По данным системы Prozorro.Продажи, аукцион выиграло ООО "Вест Вэй" (г. Львов), которое предложило 55 млн грн и 1 грн дополнительно, а ее главный конкурент – ООО "Транс-Н" – на 1 гривну меньше (55 млн грн ).

Информация о компании, которая победила в торгах prozorro.sale

Согласно данным портала Youcontrol, конечным бенефициаром компании "Вест Вэй" является житель Львовской области Владимир Каинский.

Информация о конечном бенефициаром компании-победительницы "Вест Вэй" youcontrol.com.ua

"Это уже десятый успешный аукцион приватизации спиртовых активов из перечня объектов ГП "Укрспирт", которые проходят в рамках демонополизации рынка спирта", – отметили в Фонде госимущества.

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