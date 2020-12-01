С молотка ушел десятый завод "Укрспирта": победителя определила 1 гривня

Фонд государственного имущества Украины продал частному инвестору за 55 млн и 1 грн Хоростковский спиртзавод (Тернопольская область). Это уже 10-й завод ГП "Укрспирт", который подлежит приватизации.

Об этом Фонд сообщил на своем официальном сайте.

Отмечается, что в торгах приняли участие четыре компании, которые повысили стартовую цену на 23,6 млн грн – с 31,3 млн грн до 55 млн и 1 грн.

В ФГИ сообщили, что Хоростовское МПД расположено в г. Хоростков, что на Тернопольщине, и состоит из 653 наименований зданий, оборудования, движимого и иного имущества. "Будущий владелец этого объекта получит также возможность участия в новом рынке производства спирта", – сообщили в Фонде.

По данным системы Prozorro.Продажи, аукцион выиграло ООО "Вест Вэй" (г. Львов), которое предложило 55 млн грн и 1 грн дополнительно, а ее главный конкурент – ООО "Транс-Н" – на 1 гривну меньше (55 млн грн ).

Согласно данным портала Youcontrol, конечным бенефициаром компании "Вест Вэй" является житель Львовской области Владимир Каинский.

"Это уже десятый успешный аукцион приватизации спиртовых активов из перечня объектов ГП "Укрспирт", которые проходят в рамках демонополизации рынка спирта", – отметили в Фонде госимущества.

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