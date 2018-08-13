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МирСпорт

С конца марта из Украины уехали более 400 тыс. заробитчан — Ukrainianpeopleleaks

4.2тЧитать новость на украинском

Начиная с конца марта 2018 года, из Украины на заработки за границу уже выехало более 400 тысяч трудовых мигрантов.

Такую шокирующую статистику обнародовал ресурс ukrainianpeopleleaks.com, который специализируется на онлайн-подсчете выехавших за пределы страны граждан.

Название данной платформы несколько напоминает название WikiLeaks — международной некоммерческой организация, публикующей секретную информацию из анонимных источников.

Согласно счетчику Ukrainianpeopleleaks, каждую минуту из Украины выезжает два заробитчанина.

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Отметим, что в алгоритм вычислений были заложены цифры, озвученные главой украинского МИД Павлом Климкиным. По его данным, каждый месяц из Украины на заработки выезжает 100 тысяч человек.

Что касается Минсоцполитики, то там провели более масштабные и пугающие подсчеты и заявили, что трудовая миграция уже успела коснуться 9 миллионов украинцев.

Напомним, Ukrainianpeopleleaks также предупреждала, что главным последствием миграции является сокращение населения Украины. Ведь, по словам министра социальной политики Андрея Ревы, сейчас по причине работы за границей Украину окончательно покинули 3,2 млн человек.

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В свою очередь, Международная организация труда установила, что большинство украинцев с высшим образованием уезжают в Польшу, Чехию, Словакию и устраиваются на работу на фабрики и поля. Там 39,2% мигрантов выполняют элементарную работу, 24,7% — занимаются ремеслом, 16,5% — работают в сфере продаж и услуг. Однако каждая из этих категорий зарабатывает гораздо меньше, чем местное население.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 30 июля число украинских трудовых мигрантов по подсчетам ukrainianpeopleleaks составляло 377,9 тысяч человек.

Читайте все новости по теме "Трудовая миграция из Украины" на OBOZREVATEL.

Тема
Трудовая миграция из Украины
Место
Украина
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Серп
Серп
Только сегодня прочитал у одного эксперта,что население Украины должно уменьшиться в идеале до пятнадцати миллионов человек.Ровно столько нужно для обслуживания интересов элит,олигархов и работников в сельском хозяйстве.Для этого нужно сделать условия проживания на Украине невыносимыми.Но для этого надо ещё поработать-обанкротить заводы,закрывать школы,лишить людей возможности передвижения по стране(прекратить ж/д сообщения,не ремонтировать дороги).Примерно ещё десять лет осталось ждать украинцам и мучиться.
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
К нам хохол из Северодонецка беженцем приехал в августе 2018. Уже квартиру в ипотеку взял двухкомнатную и по 30 тыс в месяц зарабатывает, да еще и русских постоянно лает, лентяи, такие сякие))))
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Окнешороп Родип
Окнешороп Родип
Ну подождите еще немного, вот-вот Россия развалится, как ломанутся к вам кацапы робить за гроши.
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