С 1 июля украинцы получат увеличенные платежки за газ: кого коснется

Украинцы, в домах которых нет газовых счетчиков, с 1 июля получат платежки с возросшими суммами – вследствие повышения норм потребления газа.

Нововведение коснется около полумиллиона граждан. Об этом заявила и.о. министра энергетики Украины Ольга Буславец в интервью "Экономической правде". Объемы потребления, согласно новых норм, разделены по сезонам и в холодное время года люди будут платить в два раза больше, чем в "теплом" сезоне.

По словам Буславец, заниженные нормы в свое время были утверждены "из политической целесообразности и попытки как-то нравиться людям" (то есть, чем меньше норма, тем меньше люди платили). Из-за этого им было выгодно не иметь счетчика.

"Но при этом за последнее время есть уже 4 прецедента, когда суды отменяют эти низкие нормы, когда возвращают предыдущие, которые в два-три раза выше", – сказала Буславец.

Она подтвердила, что с 1 июля около полумиллиона потребителей без счетчиков получат платежки с новыми цифрами.

"Мы сейчас отрабатываем, как урегулировать этот вопрос, чтобы не было негативного влияния от решения суда. Сейчас идут наработки в рамках работы экспертного совета, который был создана в Министерстве. После этого мы будем рассматривать их предложения и принимать решения", – добавила и.о. министра.

Сколько придется платить по-новому

К примеру, сейчас семья из трех человек в квартире без центрального горячего водоснабжения, с газовой плитой и центральным отоплением в месяц платит около 49 грн за голубое топливо. По новым правилам эта же семья будет платить по действующим тарифам 64 грн с апреля по сентябрь и 108 грн – с октября по март. То есть на полгода платежки вырастут в два раза.

Только газовая плита:

Сейчас: 3,28 кубометра на человека.

По новой норме:

с апреля по сентябрь – 5,2 кубометра на человека;

с октября по март – 7,6 кубометра на человека.

Только газовая плита, но нет горячей воды:

Сейчас: 5,39 кубометра на человека.

По новой норме:

с апреля по сентябрь – 7,1 кубометра на человека;

с октября по март – 12 кубометров на человека.

Есть газовая плита и газовая колонка:

Сейчас: 10,49 кубометра на человека.

По новой норме:

с апреля по сентябрь – 16,3 кубометра на человека;

с октября по март – 27 кубометров на человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 мая стало известно, что Министерство энергетики и защиты окружающей среды предлагает в два раза повысить норматив потребления газа (по нему платят те, у кого нет счетчиков) и разделить его по сезонам. В холодное время года, согласно предложению ведомства, украинцам придется платить за газ в несколько раз больше.