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9 ноября • обновлено в 19:12
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Запуск рынка земли в Украине: Зеленского предупредили о необратимой ошибке

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Быстрое введение земельной реформы в Украине может привести к необратимым ошибкам.

Такое мнение высказал управляющий партнер ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне на Киевском международном экономическом форуме, передает "Интерфакс-Украина".

"Мантра, которую мы постоянно слышим, в том числе слышали и в Мариуполе [на инвестиционном форуме] на прошлой неделе, – "нам нужно спешить, сделать все как можно быстрее, да, будут ошибки, но потом мы их исправим". Земельная реформа – такое место, где нельзя допускать ошибки, они будут необратимы.

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Давайте возьмем паузу, подумаем и сделаем все постепенно и правильно. И сохраним права малых фермеров", – подчеркнул Патроне.

Заместитель руководителя управления корпоративных финансов Европейского инвестиционного банка Жан-Жак Сулакру также считает, что украинской власти не стоит спешить.

"Я бы рекомендовал делать это постепенно, сначала решая вопрос земель в государственной собственности, приватизируя ее", – отметил Сулакру.

В то же время глава инвестиционного фонда Dragon Capital Томаш Фиала отметил, что бизнес ожидает открытия рынка с 1 октября 2020 года.

"Моя рекомендация была бы использовать это окно возможностей – политических возможностей и политической воли – на раннем этапе, поскольку со временем это желание может уменьшиться и продвинуть такие непопулярные реформы было бы труднее", – заявил Фиала.

Запуск рынка земли в Украине

Запуск рынка земли в Украине

Коллаж

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 20 сентября Минэкономразвития опубликовало законопроект о рынке земли в Украине. Его собираются запустить уже осенью 2020 года.

  • Согласно документу, право собственности на сельхозземли смогут приобретать граждане Украины, юридические лица, зарегистрированные в Украине, территориальные общины и государство.

  • Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже.

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Темы
Рынок земли в Украине Мораторий на продажу земли земельная реформа
Место
Украина
Теги
Экономика Украины земельная реформа
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Даже Ес не хочет прихода в Европу транснациональных американских корпораций. В отличие от местных патриётов-недоумков.
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