Задержка с принятием закона о рынке земли может обойтись Украине минимум в $400 млн.

Причина в том, что от этого документа зависит получение кредита от МВФ, а также около $1 млрд от Всемирного банка и 500 млн евро помощи от Евросоюза. Без этих денег Украине придется искать средства в других местах – и под большие проценты, сообщает ThePage.

Как известно, глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что рассмотрение законопроекта о рынке земли в Украине во втором чтении может растянуться на 2,5-3 месяца.

Сайт напоминает, что в мае Минфин должен будет вернуть $1 млрд долга по так называемому "кредиту Байдена" (эти деньги были получены в 2016 году под госгарантии США под минимальные 1,8%). Если бы сейчас у нас уже был первый транш МВФ, то вернуть этот $1 млрд гарантий удалось бы всего под 3% годовых.

Рынок земли в Украине

ThePage со ссылкой на источник в Минфине пишет, что тепер, вероятно, министерству придется занимать такую сумму на рынке. "Еврооблигации под этот займ придется выпускать как минимум под 7% годовых на 10 лет. Разница по процентам между кредитом МВФ и облигациями – 4%. Или минимум $400 млн за 10 лет. Кроме того, отсутствие кредита МВФ также усложнит выход на внешние рынки частным компаниям", – говорится в публикации

Журналисты отмечают, что также Украина может потерять и немалые инвестиции. "Объем земли, который может быть в одних руках, будет сокращен до 10 тыс. га. А иностранные компании и банки не смогут получать эту землю ни в собственность, ни в залог. Это закрывает для ЕБРР кредитование аграриев под залог земли. Многие иностранные и украинские компании, которые собирались вложить деньги в покупку земли и новые производства, отсрочили свои планы", – отмечают авторы.

Следствием этого может стать удар по планами Минэкономики. Дело в том, что в Стратегии экономического роста, которую презентовал глава министерства Тимофей Милованнов, роль едва ли не главного ускорителя роста отводится именно рынку земли.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Финальное голосование в Верховной Раде за закон о свободной продаже земли в Украине ожидается не раньше марта.

Согласно законопроекту, сельхозземли смогут покупать граждане Украины, юридические лица, зарегистрированные в Украине, территориальные общины и государство.

Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже.

В партии "Слуга народа" ожидают, что через 3-4 года после открытия рынка земли в Украине стоимость одного гектара составит минимум 5-6 тыс. евро, а в 2026-2027 году – до 10 тыс. евро.

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