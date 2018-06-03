Когда Украина разрешит продажу земли: возможные сроки и главные риски

В Украине есть предпосылки для того, чтобы запустить рынок земли сельскохозяйственного назначения до президентских выборов 2019 года.

Об этом рассказал в эфире ObozTV консультант Всемирного банка по вопросам земельных отношений Денис Низалов.

На вопрос, возможен ли запуск рынка земли в следующем году, Низалов ответил: "Это абсолютно реально. У нас есть время, чтобы открыть оборот земли еще до президентских выборов. Это был бы очень желательный результат для Украины, потому что этим ограничением мы не только ограничиваем владельцев, но и инвестиции в аграрный сектор".

По словам эксперта, реформа позволит запустить позитивные изменения в сельской местности, а от ее отсутствия теряют, прежде всего, землевладельцы.

"Те, кто сдает свою землю в аренду, при отсутствии свободного оборота теряют в виде заниженной арендной платы. На конец 2017 года уровень арендной платы в Украине был 50 долларов за гектар. Это едва ли не самый низкий показатель в Восточной Европе. При этом качество грунтов и климатические условия в Украине являются наилучшими. За лучшую землю наши землевладельцы получают низшую арендную плату. Когда откроется рынок земли, ее цена будет отвечать качеству", - заявил он.

Низалов отметил, что в украинском законодательстве уже существуют ограничения на покупку земли для иностранцев.

"В Земельном кодексе четко прописано, что иностранцы не имеют права приобретать в собственность земли сельскохозяйственного назначения... Эта норма уже существует", - подчеркнул он.

Консультант Всемирного банка также назвал главные риски земельной реформы.

"Есть несколько объективных рисков, о которых все знают. Это возможная концентрация земель или искусственный обвал цен. Это можно предотвратить путем введения предохранителей - установления максимального размера земли в собственности физического или юридического лица или за счет установления минимальной цены на первые год-два-три после открытия рынка земли. Эти два предохранителя позволят избежать большинства рисков", - заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Европейский суд по правам человека обязал Украину отменить полный мораторий на продажу земли. В ЕСПЧ пришли к выводу, что мораторий на продажу земли нарушает право собственности украинцев.

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