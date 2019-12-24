Рынок земли в Украине: в Кабмине сказали, как изменится стоимость аренды

Стоимость аренды земли в Украине после того, как ее разрешат продавать, постепенно будет расти.

Об этом сказал министр экономики Украины Тимофей Милованов в интервью "РБК-Украина". Он считает, что рост не будет стремительным.

"Цена будет расти не из-за спроса, а из-за того, что будет расти продуктивность. На гектаре можно больше заработать, прибыль должна вырасти. А для этого нужна переработка, которую за два месяца не запустишь", – сказал Милованов.

Условий для взрывообразного роста цены на землю, по его словам, сейчас нет. Для этого нужен большой приток на рынок новых людей, но большинство тех, кто хотел, уже "купили" ее через долгосрочную аренду. Увеличить спрос могли бы иностранцы, которые хотят инвестировать (покупать землю в расчете, что она подорожает), а не обрабатывать ее.

Милованов отметил, что большинство документов для запуска рынка в октябре 2020 года готово. Но их не утверждают потому, что нет ясности, какие будут ограничения. А от этого сильно будет зависеть цена.

"В зависимости от того, какие будут ограничения, будет разная цена на рынке. Больше ограничений – меньше цена. В зависимости от этих показателей будут разные расчеты на страхование, на другие программы. Нужно посмотреть на главную рамку рынка земли, которую примет парламент, чтобы уже под нее структурировать все другие законопроекты", – сказал министр экономики.

Рынок земли

Как сообщал OBOZREVATEL:

Верховная Рада 13 ноября 240 голосами поддержала законопроект о рынке земли (№2178-10) в первом чтении. Таким образом уже в октябре 2020 года, если парламентарии успеют до конца года рассмотреть законопроект во втором чтении, украинцы смогут продавать и покупать землю.

В Украине прошли масштабные протесты против открытия рынка земли.

Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже.

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