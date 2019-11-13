Под крики "Ганьба!" Рада приняла историческое решение по рынку земли. Все о законопроекте

Верховная Рада 13 ноября 240 голосами поддержала законопроект о рынке земли (2178-10) в первом чтении. Таким образом, уже в октябре 2020-го, если парламентарии успеют до конца года рассмотреть законопроект во втором чтении, украинцы смогут продавать и покупать землю.

Голосование стало одни из самых скандальных за несколько месяцев работы парламента. Категорически против рынка земли выступили несколько фракций (в первую очередь "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Батькивщина"). Голосование проходило под крики "Ганьба!" и взаимные обвинения в воровстве. Против документа выступила и фракция "Голос". Ее глава Сергей Рахманин с трибуны предложил отложить решение, обсудить его и внести правки.

О том, какое решение поддержали народные депутаты, и что ждет украинцев, читайте в материале OBOZREVATEL.

Что приняли в конечном итоге

Накануне голосования президент Владимир Зеленский заявил, что решение о том, будут ли покупать землю иностранцы, должны принять на референдуме. Правда, в самом документе говорится только о том, что такие ограничения будут действовать до 2024 года. Более того, покупать паи смогут украинские юридические компании, которыми владеют украинцы. Но при этом никто не может запретить собственнику украинской компании, которая владеет землей, продать фирму иностранцу.

Итак, согласно проекту закона, землю смогут покупать:

граждане Украины;

юридические лица Украины;

территориальные общины;

государство.

Иностранцы имеют право получить землю по наследству, но при этом они обязаны в течение года продать свое наследство украинцам. Стоит отметить, что в версии законопроекта, который подал Кабмин, предлагали разрешить иностранным компаниям покупать паи в том случае, если они минимум три года работают в Украине.

Но против такого решения выступил президент Владимир Зеленский. Он и попросил поддержать ту версию законопроекта (от профильного комитета), которая такую норму не содержит.

Рынок земли

К слову, накануне голосование несколько социологических агентств выпустили свои версии опросов по поддержке украинцами рынка земли. И результаты оказались кардинально разными. Так, группа "Рейтинг" (опрос проводили с 28 сентября по 1 октября) заявила, что против снятия моратория на продажу земли – 73% опрошенных. В то время как Киевский международный институт социологии (опрашивали 16-19 сентября) подсчитали, что только 52% против снятия моратория.

Еще одна спорная норма – сколько земли может попасть в одни руки. Такое ограничение позволяет исключить появление крупных монополистов. В версии комитета максимум это:

35 % земель сельскохозяйственного назначения общины;

0,5% земель сельскохозяйственного назначения Украины (около 210 тыс. га).

Первоочередное право на покупку имеет тот, кто арендует землю. Но при этом он должен заплатить рыночную цену.

В случае снятия моратория на продажу земли в Украине и открытия рынка гектар будет стоить $2200, заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий. "Наши расчеты показывают, что если мы применяем предложенную модель, действующая – это будет в среднем $2200 эквивалент за гектар. Если исходить из модели с ограничениями, это будет максимум $1500. Вот цена ограничений (то, что называется "только украинцы покупают")", – отметил он.

Будет ли референдум?

"Есть разные модели этого рынка. Например, когда иностранцы могут или не могут покупать землю. Но сам рынок существует. Фермеры могут брать кредиты под землю, расширять свое хозяйство, привлекать инвестиции", – отметил Зеленский во время своего обращения к украинцам.

При этом он отметил, что этот вопрос очень чувствительный, а потому предложил решать его сообща. "Было принято решение: между первым и вторым чтениями в действующий проект закона будут внесены правки, согласно которым право покупать и продавать землю будут иметь только украинские граждане и украинские компании, основанные исключительно украинскими гражданами. Иностранцы и компании, которые имеют среди основателей иностранцев, получат право покупать украинские земли только в случае, если на это будет дано согласие народа Украины на всеукраинском референдуме. Соответствующий пункт будет содержаться в законе", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!