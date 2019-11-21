Рынок земли: в "Слуге народа" рассказали, как поменяют правила продажи

В "Слуге народа" поменяют правила продажи земли. Норму о 210 тыс. гектар в одни руки хотят снизить, а референдум о допуске иностранцев закрепят в законе, но проведут позже.

Об этом в интервью OBOZREVATEL заявил нардеп от "Слуги народа" Виталий Безгин. По его словам, ближайшие недели в Верховной Раде зарегистрируют законопроект о референдуме. Он поставит точку в спорах о продаже земли иностранцам. Однако ждать, пока всенародный опрос проведут, не будут – закон о земле примут раньше, но с оговоркой о референдуме.

"До второго чтения закона о рынке земли провести референдум процедурно невозможно. Мы понимаем, что нужно зарегистрировать законопроект, провести через два чтения, назначить сам референдум, провести его. Поэтому юристы должны проработать норму, которая предусматривает решение вопроса по продаже земли уже после референдума", – сказал Безгин.

Он добавил, что референдум нужно провести как можно быстрее, чтобы не было политических спекуляций, мол, "иностранцы вагонами будут вывозить эту землю".

Безгин добавил, что в итоговом варианте закона также уменьшат максимальное количество гектаров, которые можно будет приобрести в одни руки.

"Касательно граничного объема, уровень концентрации будет уменьшен, об этом говорили и в зале. Считаю, что 200 тысяч гектар это много, мне ближе позиция, что должно быть в 10 раз меньше. Надеюсь, цифра уменьшится, и этим вопросом уже занимается Министерство экономического развития", – отметил Безгин.

Рынок земли

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