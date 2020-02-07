"С этим шутить нельзя!" Кравчук назвал угрозы продажи земли в Украине

Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук выступил против отмены моратория на продажу земли.
Свое мнение он высказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 7 февраля (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"С землей шутить нельзя. Это коренной вопрос, это душа украинского народа. Она дает нам силу, дала корни украинские", – заявил политик.
Леонид Кравчук
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Он добавил, что земля – это безопасность Украины. "Землю можно захватить двумя путями: силой или купить. И вы будете батраком на чужой земле", – сказал Кравчук.
Он подчеркнул, что правовые аспекты этого вопроса пока не решены до конца.
"Я знаю, что Украина должна сделать прорыв. Я знаю, что украинская власть должна сделать все, чтобы этот прорыв произошел... Я хочу, чтобы власти это удалось. Но я не буду молчать, когда власть будет делать глупости", – заявил Кравчук. Как утверждает он, свободного рынка земли нет ни в одной стране.
Ведущий ток-шоу Савик Шустер также процитировал часть обращения Кравчука, экс-председателя Верховной Рады Александра Мороза и первого премьер-министра Украины Витольда Фокина касательно отмены моратория:
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Как писал OBOZREVATEL, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Верховная Рада в ближайшее время не сможет запустить рынок земли в Украине.
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