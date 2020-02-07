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8 февраля • обновлено в 07:30
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"С этим шутить нельзя!" Кравчук назвал угрозы продажи земли в Украине

3.5т
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Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук выступил против отмены моратория на продажу земли.

Свое мнение он высказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 7 февраля (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"С землей шутить нельзя. Это коренной вопрос, это душа украинского народа. Она дает нам силу, дала корни украинские", – заявил политик.

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Леонид Кравчук

Леонид Кравчук

Скрин видео

Он добавил, что земля – это безопасность Украины. "Землю можно захватить двумя путями: силой или купить. И вы будете батраком на чужой земле", – сказал Кравчук.

Он подчеркнул, что правовые аспекты этого вопроса пока не решены до конца.

"Я знаю, что Украина должна сделать прорыв. Я знаю, что украинская власть должна сделать все, чтобы этот прорыв произошел... Я хочу, чтобы власти это удалось. Но я не буду молчать, когда власть будет делать глупости", – заявил Кравчук. Как утверждает он, свободного рынка земли нет ни в одной стране.

Ведущий ток-шоу Савик Шустер также процитировал часть обращения Кравчука, экс-председателя Верховной Рады Александра Мороза и первого премьер-министра Украины Витольда Фокина касательно отмены моратория:

"С этим шутить нельзя!" Кравчук назвал угрозы продажи земли в Украине

Скрин видео

Предлагаем посмотреть отрывок эфира:

Как писал OBOZREVATEL, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Верховная Рада в ближайшее время не сможет запустить рынок земли в Украине.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Рынок земли в Украине Мораторий на продажу земли Свобода слова Савика Шустера
Персоны
Леонид Кравчук Савик Шустер
Место
Украина
Теги
видео политика
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Киевский Ярослав
Киевский Ярослав
Лейба Блюм знает как разворовывать государственные активы
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lipatov serega
lipatov serega
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
это тоже,одна из реальных причин и целей майдана,земля,как и во.й.на.
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