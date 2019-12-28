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28 декабря • обновлено в 10:20
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Рынок земли будет? Аграрный комитет принял важное решение

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Аграрный комитет Верховной Рады поддержал и рекомендовал парламенту принять в целом законопроект №2178-10 об открытии рынка земли в Украине.

Об этом во время заседания комитета сообщил его глава Николай Сольский, передает УНН. "Рекомендовать ВРУ принять законопроект о некоторых законодательных актов Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения 2178-10 во втором чтении и в целом как закон Украины, в редакции согласно поправкам и предложениям, указанным председателем подкомитета", – сказал Сольский.

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Это решение поддержали 19 членов комитета, 1 проголосовал против, а 3 – воздержались.

Рынок земли

Рынок земли

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Верховная Рада 13 ноября 240 голосами поддержала законопроект о рынке земли (№2178-10) в первом чтении. Таким образом уже в октябре 2020 года, если парламентарии успеют до конца года рассмотреть законопроект во втором чтении, украинцы смогут продавать и покупать землю.

  • В Украине прошли масштабные протесты против открытия рынка земли.

  • Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже.

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Реформы Зеленского Реформы в Украине Рынок земли в Украине
Персона
Николай Сольский
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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