Рынок земли будет? Аграрный комитет принял важное решение

Аграрный комитет Верховной Рады поддержал и рекомендовал парламенту принять в целом законопроект №2178-10 об открытии рынка земли в Украине.

Об этом во время заседания комитета сообщил его глава Николай Сольский, передает УНН. "Рекомендовать ВРУ принять законопроект о некоторых законодательных актов Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения 2178-10 во втором чтении и в целом как закон Украины, в редакции согласно поправкам и предложениям, указанным председателем подкомитета", – сказал Сольский.

Это решение поддержали 19 членов комитета, 1 проголосовал против, а 3 – воздержались.

Рынок земли

Как сообщал OBOZREVATEL:

Верховная Рада 13 ноября 240 голосами поддержала законопроект о рынке земли (№2178-10) в первом чтении. Таким образом уже в октябре 2020 года, если парламентарии успеют до конца года рассмотреть законопроект во втором чтении, украинцы смогут продавать и покупать землю.

В Украине прошли масштабные протесты против открытия рынка земли.

Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже.

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