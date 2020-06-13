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13 июня • обновлено в 10:33
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Рынок нефти готовится к распродаже из-за коронавируса: аналитик спрогнозировал новую цену

1.4т
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Рынок нефти готовится к распродам при поступлении любых негативных новостей из-за коронавируса, а баррель Brent в ближайшее время может подешеветь с $39 до $37-38.

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин. "Рынок сейчас готов к немедленным распродажам при поступлении любых негативных новостей. В частности, тревогу вызывают данные о том, что количество случаев заболевания короновирусом в США превысило 2 млн, а во всем мире – 7 млн. Вероятно, в ближайшей перспективе при общей нервозности на рынке будет наблюдаться дальнейшее снижение нефтяных котировок, и можно ожидать стоимость нефти марки Brent на уровне 37-38 долларов за баррель", – рассказывает Шевчишин.

Цена на нефть

Цена на нефть

На стоимость нефти в ближайшее время будет влиять восстановление спроса на топливо. У участников рынка есть очень большие сомнения, которые усилились после публикации статистики по запасам в США.

Так, коммерческие запасы нефти в стране за неделю увеличились на 5,7 млн баррелей и составили 538 млн баррелей, обновив достигнутый в марте 2017 года исторический рекорд. В результате последовало закономерное снижение нефтяных котировок, так как эти цифры показали, что путь к восстановлению спроса на нефть будет очень непростым.

Как сообщал OBOZREVATEL, мировые цены на нефть могут сильно снизиться уже в ближайшее время.

Власти Саудовской Аравии приказали госкомпании Saudi Aramco сократить добычу нефти в июне еще на 1 млн баррелей в сутки – до 7,492 млн б/с. То есть больше, чем было прописано в сделке ОПЕК+.

Компания "Роснефть" объявила, что будет разрабатывать новые нефтяные скважины, несмотря на соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.

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Тема
Мировые цены на нефть
Теги
Нефтегаздобыча нефть
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Экономика Рынки и компании

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