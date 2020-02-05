Ни купить, ни продать: в Украине "парализовало" рынок недвижимости

В Украине из-за сбоя в работе реестров оценки имущества остановились сделки с недвижимостью и землей.

В системе невозможно зарегистрировать оценку объекта, без чего нельзя ни продать, ни купить квартиру, дом, участок или коммерческую недвижимость. Об этом сообщается в материале "Страны". Уточним, что реестр курирует Фонд госимущества.

"Все стоит. Старую оценку нотариусы проверит могут, а вот новую оценщик внести в систему сейчас не может", – рассказал журналистам один из столичных нотариусов.

"Рынок недвижимости парализован. Если вы сейчас обратитесь в оценочную компанию чтобы заказать оценку для вашей сделки по продаже квартиры, дома, земельного участка – вам не сделают такую оценку. А значит вам не с чем идти на сделку. Сделки не будет", – отметил на своей странице в Facebook руководитель оценочной компании "Дельта-Консалтинг" Роман Рябов.

Как рассказала глава агентства недвижимости Best&Seller Ирина Луханина, из-за проблем часть сделок отменяется.

"Некоторые нотариусы соглашаются проводить сделки с незарегистрированной оценкой, но я бы, если честно, не советовала. Такая сделка в любой момент может быть признана недействительной", – подчеркнула она.

Реестр оказался заблокированным, поскольку старую систему полностью отключили с 1 февраля этого года, а с новой начались проблемы.

"Еще 31 января система начала сбоить. Некоторые оценщики перестали брать заказы у клиентов еще с 30 января, подозревая, что будут сложности с регистрацией в новой системе. В субботу-воскресенье некоторые оценщики смогли зарегистрироваться в новой системе ФГИ. Но работала она некорректно – неправильно подтягивала информацию об объекте. А с понедельника и вовсе "зависла", – рассказала Луханина.

Журналисты добавили, что, по словам нотариусов, что в ФГИ им несколько дней обещали "включить все через пару часов", а теперь говорят, что реестром по земле займутся "с понедельника", а по остальной недвижимости запустят до конца текущей недели.

В то же время стоимость оценки снизили. "Ранее из-за дороговизны услуг посредников оценка стоила 2,5 тысячи гривен, а сейчас будет – 500-600 гривен", – рассказал изданию один из киевских нотариусов.

Как писал OBOZREVATEL, в декабре 2019 года в Украине презентовали электронный кабинет застройщика, который призван устранить коррупцию в строительной сфере – программа начала работать в тестовом режиме.

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