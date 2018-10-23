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МирСпорт

/Рынки и компании

Экономист назвал ключевое условие удешевления газа для украинцев

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В Украине газ для населения может подешеветь только тогда, когда цены будет устанавливать рынок, а не политики.

Такой прогноз озвучил в эфире ObozTV экономист Павел Кухта, комментируя новый этап подорожания голубого топлива в Украине.

По словам экономиста, среднесрочная цель правительства – перестать регулировать цены в ручном режиме.

Он привел в пример рынок газа для промышленных потребителей. Эксперт отметил, что сейчас рыночная цена газа – около 14 тыс. грн за тысячу кубометров, а в октябре "Нафтогаз" продает газ промышленности по 10,5 тыс. грн.

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"Все просто – "Нафтогаз" не может создать никакую монополию, если вы как гражданин можете свободно купить у трейдера газ. Что бы ни предлагал "Нафтогаз", вы все равно купите у кого-то другого. Это уже есть на рынке промышленности. Есть рыночные цены, и там уже десятки трейдеров, а "Нафтогаз" имеет 7% на этом рынке. Частные трейдеры более конкурентные, быстрые, работают лучше, чем большая державная махина. Они заняли большую часть рынка", - рассказал эксперт.

"Если мы будем иметь рыночные цены для населения и завершенную монетизацию на уровне населения, когда деньги будут идти к человеку, и он сможет платить субсидийными деньгами частной фирме, фактически, это уже рынок", - заявил он.

Кухта отметил, что в промышленном сегменте работают десятки газовых трейдеров, и как только появятся условия и рыночная цена, газ населению также начнут поставлять частные компании на условиях конкуренции.

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"Я очень надеюсь, что к 2020 году мы наконец заживем с рынком газа бытовых потребителей. Дурацкий вопрос, как депутатам, правительству или президенту установить цены на газ, который 25 лет как политический вопрос номер один в Украине, наконец завершится – будет рынок газа, а политики больше не будет", - уверен экономист.

Как сообщал OBOZREVATEL, газ в Украине с 1 ноября подорожает с 6,9 тыс. до 8,5 тыс. грн за тысячу кубометров. По такому тарифу голубое топливо будут покупать население и предприятия-поставщики коммунальных услуг.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 17:30 на ObozTV.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVРынок газаЦена на газ
Персона
Павел Кухта
Место
Украина
Объекты
газНафтогаз УкраиныНАК "Нафтогаз"
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Украйинськы экономысты- это что то !!... с чем то! Газ на Украине подешевеет лишь тогда ,когда кожный свидомый украйинэць , вставить шланг себе в задницу ,и подключит его к главному газопроводу. Ну или есть ещё вариант ,всех свидомых отправить на перековку, и пользоваться как и все остальные страны газом из России
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Расчленение?
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Свинарылых Мышебрат
Свинарылых Мышебрат
анекдот, экономист - вышевата. Цены не политики устанавливают, а МВФ, откуда вы таких икономистов вытаскиваете?
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