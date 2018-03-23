Ryanair задумался о запуске внутренних рейсов в Украине

Ирландский лоукостер Ryanair изучит возможность запуска внутренних рейсов в Украине.

"Мы будем изучать возможность открытия внутренних рейсов. Будем надеяться, возможно, не в столь отдаленном будущем, говорить даже об открытии баз не только в Киеве и во Львове, а также в других городах Украины", – сообщил исполнительный директор авиакомпании Майкл О'Лири, передает "Интерфакс-Украина".

Аэропорты "Борисполь" и "Львов" уже подписали договоры с крупнейшей бюджетной авиакомпанией Европы о начале полетов в Украину. Ryanair начала продажу билетов на украинские рейсы в системе бронирования.

Присутствующий на мероприятии президент Петр Порошенко сообщил, что Ryanair начнет полеты в октябре 2018 года и запустит рейсы по 10 направлениям из Киева, и пяти из Львова.

Как сообщал "Обозреватель", 21 марта аэропорт "Борисполь", Офис привлечения инвестиций и Министерство инфраструктуры завершили переговоры с Ryanair.