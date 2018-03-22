Ryanair может открыть представительство в Украине: названо условие

Ирландский лоукост-перевозчик Ryanair может открыть представительский офис в Украине, если деятельность авиакомпании в стране будет успешной.

"Если все "взлетит", компания успешно будет работать, то следующим шагом будет открытие представительского офиса в Украине", – заявил в комментарии "Укринформу" источник, приближенный к переговорному процессу.

По словам собеседника, европейский перевозчик получил равные условия для начала работы в аэропорту "Борисполь" и будет работать согласно новой публичной оферты.

В связи с этим в киевском аэропорту "Борисполь" ожидают прирост пассажиропотока не менее чем на 100 тысяч человек.

Напомним, ранее Киев посетила делегация топ-менеджеров Ryanair. Министр инфраструктуры Владимир Омелян по результатам переговоров заявил, что лоукостер приступит к выполнению рейсов в октябре.

Как сообщал "Обозреватель", Ryanair из Украины, вероятнее всего, будет выполнять рейсы в Германию, Польшу, Италию и Испанию.