Ряд проблем: НБУ рассказал, что не так с крупнейшими госбанками Украины

Совет Национального банка Украины заявил, что у крупнейших государственных банков есть проблемы с накопленными невозвратами, текущими закупками долговых бумаг Министерства финансов, рисковым кредитованием и другими вопросами.

Речь о четырех финансовых учреждениях: ПриватБанке, Ощадбанке, Укргазбанк и Укрэксимбанке, сообщает UBR.

Для минимизации рисков, с которыми сталкиваются госбанки, Совет НБУ утвердил для правления регулятора и правительства восемь ключевых рекомендаций.

В частности, представители Совета Национального банка Украины предлагают:

При принятии решений по монетарной политике, учитывать значительную долю госбанков на отечественном финансовом рынке.

При макроэкономическом моделировании и прогнозировании не забывать о том, что значительная доля гособлигаций сосредоточена в активах госструктур.

Принимать во внимание вероятность ухудшения кредитоспособности заемщиков на фоне активизации розничного кредитования госбанков.

Активизировать работу госбанков по реструктуризации проблемных кредитов.

Развивать рынок синдицированного кредитования, чтобы разделить с коллегами риски по финансированию крупных кредитных проектов.

Увеличить уровень специализации банков с государственной долей для снижения присутствия на одинаковых или смежных сегментах рынка.

Упростить доступ населения к операциям с облигациями внутреннего государственного займа.

Обновить стратегии госбанков с учетом двух целей: снижения доли ОВГЗ в структуре активов ниже 25% и переориентации на потребкредитование, которое может иметь негативные последствия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине даже после масштабной чистки финансового сектора, еще как минимум 15 банков работают по нежизнеспособной модели, а проблемы есть у 26 финучреждений.

Больше всего проблем имеют Вернум Банк, БМ Банк, Мисто Банк и ВТБ. Значительная их часть уже находится в процессе ликвидации. Также среди нарушителей нормативов НБУ выделился Банк Кредит Днепр, который не соответствует сразу шести стандартам.

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