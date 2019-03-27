Ряд проблем: НБУ рассказал, что не так с крупнейшими госбанками Украины

Совет Национального банка Украины заявил, что у крупнейших государственных банков есть проблемы с накопленными невозвратами, текущими закупками долговых бумаг Министерства финансов, рисковым кредитованием и другими вопросами.
Речь о четырех финансовых учреждениях: ПриватБанке, Ощадбанке, Укргазбанк и Укрэксимбанке, сообщает UBR.
Для минимизации рисков, с которыми сталкиваются госбанки, Совет НБУ утвердил для правления регулятора и правительства восемь ключевых рекомендаций.
В частности, представители Совета Национального банка Украины предлагают:
При принятии решений по монетарной политике, учитывать значительную долю госбанков на отечественном финансовом рынке.
При макроэкономическом моделировании и прогнозировании не забывать о том, что значительная доля гособлигаций сосредоточена в активах госструктур.
Принимать во внимание вероятность ухудшения кредитоспособности заемщиков на фоне активизации розничного кредитования госбанков.
Активизировать работу госбанков по реструктуризации проблемных кредитов.
Развивать рынок синдицированного кредитования, чтобы разделить с коллегами риски по финансированию крупных кредитных проектов.
Увеличить уровень специализации банков с государственной долей для снижения присутствия на одинаковых или смежных сегментах рынка.
Упростить доступ населения к операциям с облигациями внутреннего государственного займа.
Обновить стратегии госбанков с учетом двух целей: снижения доли ОВГЗ в структуре активов ниже 25% и переориентации на потребкредитование, которое может иметь негативные последствия.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине даже после масштабной чистки финансового сектора, еще как минимум 15 банков работают по нежизнеспособной модели, а проблемы есть у 26 финучреждений.
Больше всего проблем имеют Вернум Банк, БМ Банк, Мисто Банк и ВТБ. Значительная их часть уже находится в процессе ликвидации. Также среди нарушителей нормативов НБУ выделился Банк Кредит Днепр, который не соответствует сразу шести стандартам.
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