Руководство "Нафтогаза" получит $45 млн премий

Правление НАК "Нафтогаз Украины" получит 45,6 млн долларов в качестве бонусов в связи с победой в Стокгольмском арбитраже над российским "Газпромом".

Как пишет "Экономическая правда", соответствующее решение принял наблюдательный совет НАК.

В частности, соответствующее решение принято за выигрыш второй части судебного противостояния – так называемого "транзитного" контракта.

Как отмечается, утвержденный размер бонусов составляет 1% от суммы выигрыша (в данном случае - 4,56 млрд долларов).

По состоянию на 29 мая из этой суммы выплачено меньше половины (20 млн долларов).

Остальные 25,6 млн долларов будут выплачены только после фактического исполнения "Газпромом" решения Стокгольмского арбитража о необходимости выплаты "Нафтогазу" 2,56 млрд долларов.

Отметим, что российская компания отказывается выполнять это решение, и заявила о намерении расторгнуть договорные отношения с "Нафтогазом".

Выплата премий и бонусов является общемировой практикой.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 февраля Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу НАК "Нафтогаз Украины" по большинству важных вопросов в споре с "Газпромом".

2 марта в "Газпроме" заявили о намерении расторгнуть действующие контракты с "Натфогазом". В российской компании аргументировали, что Стокгольмский арбитраж якобы руководствовался двойными стандартами, а решение суда нарушает интересы сторон.