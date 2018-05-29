Руководство "Нафтогаза" получит $45 млн премий

Правление НАК "Нафтогаз Украины" получит 45,6 млн долларов в качестве бонусов в связи с победой в Стокгольмском арбитраже над российским "Газпромом".
Как пишет "Экономическая правда", соответствующее решение принял наблюдательный совет НАК.
В частности, соответствующее решение принято за выигрыш второй части судебного противостояния – так называемого "транзитного" контракта.
Как отмечается, утвержденный размер бонусов составляет 1% от суммы выигрыша (в данном случае - 4,56 млрд долларов).
По состоянию на 29 мая из этой суммы выплачено меньше половины (20 млн долларов).
Остальные 25,6 млн долларов будут выплачены только после фактического исполнения "Газпромом" решения Стокгольмского арбитража о необходимости выплаты "Нафтогазу" 2,56 млрд долларов.
Отметим, что российская компания отказывается выполнять это решение, и заявила о намерении расторгнуть договорные отношения с "Нафтогазом".
Выплата премий и бонусов является общемировой практикой.
Как сообщал OBOZREVATEL, 28 февраля Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу НАК "Нафтогаз Украины" по большинству важных вопросов в споре с "Газпромом".
2 марта в "Газпроме" заявили о намерении расторгнуть действующие контракты с "Натфогазом". В российской компании аргументировали, что Стокгольмский арбитраж якобы руководствовался двойными стандартами, а решение суда нарушает интересы сторон.
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