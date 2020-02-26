Украинский институт рака заподозрили в закупках продуктов у "нужных" ФЛП по завышенным в 1,5-2 раза ценам.

Об этом заявила народный депутат от "Голоса" Александра Устинова в блоге на "Украинской правде". Она привела в пример покупку говядины по 225 гривень за килограмм и подсолнечного масла по 40 грн за литр.

Коррупция на закупках

По ее словам, те, кто организовал схему, нашли способ, как избежать контроля при закупоках через систему ProZorro. "Согласно закону в Украине все закупки свыше 200 тыс. грн нужно проводить через онлайн-аукцион – систему закупок ProZorro. Но предприимчивые руководство Института рака нашло в законе пробел: чтобы не проводить открытые торги, закупки разбивают на несколько маленьких до 199 тыс. гривен, и вместо проведения открытого тендера заключают прямые договоры с "нужными" поставщиками", – заявила Устинова.

Сколько за что платили:

говядина – 225 грн/кг (в супермаркетах – 130-150 грн/кг);

куриные окорочка – 110 грн/кг (в супермаркетах – 60-70 грн/кг);

подсолнечное масло – 40 грн/л (в супермаркетах – 20-26 грн/л).

Анализ закупок, сообщила депутат, указывает, что все они проводились у "своих" ФЛП. "Никому, кроме больницы, еду они не продают. Ну и да, кто же купит в 2 раза дороже, кроме своих, еще и за наши с вами налоги, которые имеют для онкобольных использоваться. Вот, например, мясо покупают у ФЛП Григораш Юрий Викторович, у которого, судя по документам, Институт рака – единственный заказчик", – отметила Устинова.

За 1006 кг куриных окорочков отдали 145 тыс. гривен

По ее данным, у Григораша на неконкурентных условиях было куплено продуктов на 1,5 млн гривен. Другим поставщиком продуктов является ООО "Астория Инк.". С ней институт заключил 27 неконкурентных договоров по питанию на 2,7 млн грн.

Договоры на поставку продуктов питания подписывались заместителем директора Института рака - Дмитрием Никитиным. По странному стечению обстоятельств бывшим руководителем и бенефициаром компании "Астория Инк", которая продает втридорога еду государственной больницы является бывший бизнес-партнер заместителя Института рака Никитина – Алексей Тополенко", – написала Устинова.

Тополенко устроили на работу в Институт рака на должность инженера 1-й категории отдела обслуживания и ремонта зданий, сооружений и инженерных сетей.

"Новенького" инженера сразу ввели и в тендерный комитет, который закупает в обход ProZorro продукты питания в компании, ему же недавно принадлежала", – сказано в блоге Устиновой.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Национальном институте рака в Киеве разоблачили коррупционную схему по продаже онкобольным людям бесплатных для них препаратов.

Прокуратура Киева объявила подозрение заведующему клиническим отделением Национального института рака и врачу-онкологу, которые наживались на пациентах.

Журналистка Янина Соколова заявила, что директор Национального института рака в Киеве, выпускница Киево-Могилянской академии Елена Колесник причастна к масштабным коррупционным схемам с лекарствами и живет не в соответствии со своими средствами.

Также, по словам Соколовой, должностные лица НИР в Киеве пытаются замять коррупционный скандал.

В Киеве будут судить двух сотрудников Национального института рака – заведующего отделением и врача-онколога, которых задержали за вымогательство оплаты медикаментов, которые должны предоставляться пациентам бесплатно.

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