Гетманцев сравнил отсрочку РРО для бизнеса со средневековьем

Отсрочка введения РРО (регистраторов расчетных операций) для физлиц-предпринимателей в Украине – "очень либеральное" решение, поскольку бизнес может использовать это для уклонения от налогов.

Об этом в комментарии изданию "Гордон" заявил народный депутат от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Он указал на то, что уступки все равно "не удовлетворили организаторов митингов", которые требуют полной отмены фискализации. Ситуацию политик сравнил с абсурдом и средневековьем.

"Мы, с одной стороны, требуем повышения зарплат медикам, повышения пенсии хотя бы до прожиточного минимума, а с другой стороны, требуем сохранить возможность уклоняться от налогообложения крупному и среднему бизнесу через инструменты единого налога? Это взаимоисключающие вещи. Это театр абсурда в современной Украине в центре Европы в ХХІ веке", – возмутился народный депутат.

Так, Государственная налоговая служба установила, что большая часть операций в Украине не проходит через кассовые аппараты.

Гетманцев сказал, что в стране огромная теневая экономика. "Поэтому мы не можем обеспечить уровень благосостояния, который соответствует даже не европейским стандартам, а хотя бы стандартам соседствующих с нами стран", – сообщил "слуга народа".

Он сказал, что перенос сроков введения РРО не повлияет на бюджетные процессы, и "мы это переживем".

Как подчеркнул народный депутат, детенизация – основной источник финансирования госрасходов. "Это равные правила для бизнеса и защита потребителя – его права на чек и защиту. Это справедливость. Но не в последнюю очередь и интересы бюджета. По расчетам налоговой, бюджет может получить дополнительно 5 млрд грн в год", – рассказал он.

По словам политика, отказ от кассового чека связан также с так называемыми скрутками по НДС и торговлей контрабандой.

"Только потому, что существует продажа товаров без РРО, существуют и "скрутки", – заявил Гетманцев.

По данным Министерства финансов, из-за этого бюджет теряет минимум 5–10 млрд грн в месяц.

"Если мы не боремся с тенью, мы продолжаем оставаться средневековым анклавом на экономической карте Европы", – заявил политик.

Он добавил, что до 2022 года решение об отсрочке введения кассовых аппаратов для ФЛП могут не пересматривать.

"Лично я выступал бы за введение норм фискализации, как и за прекращение крупномасштабных схем по уклонению от уплаты налогов крупным бизнесом. Но я признаю и уважаю решение парламента отложить это решение на год. Его приняло конституционные большинство", – подчеркнул нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL: