В Украине произошел бум торговли: где покупают больше всего

Розничная торговля в Украине в ноябре выросла на 12,8%. А с начала года прирост составил +10,4% по сравнению с январем-ноябрем 2018 года.

Об этом сообщил в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец. Он опубликовал таблицу, в каких регионах торговля выросла больше всего, а где меньше всего.

Больше всего розничная торговля за январь-ноябрь 2019 году в физических объемах выросла:

Киевская + 19.8% Винницкая + 18.9% Тернопольская + 17.2% Луганская + 16.5% г. Киев + 15.1%

Наименьшие темпы прироста розничной торговли за январь-ноябрь 2019 году в физических объемах:

Черновицкая -3.3% Черниговская + 1.3% Закарпатская + 1.5% Сумская + 2.1% Херсонская + 2.6%.

"Изменение объемов розничной торговли является одним из замечательных показателей, который показывает изменение ситуации у населения в регионе. Думаю всем будет достаточно легко догадаться, что покупает население, если промышленность в Украине имеет существенные проблемы. А именно – импортные товары", – написал Компаниец.

Владимир Компаниец

Владимир Компаниец

Экономика Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, также Компаниец сообщил о рекордном уровне международных резервов НБУ. По его информации, в ноябре 2019 они достигли 70-месячного максимума и составляют 12,5 млрд долл.

Экономика Украины в III квартале 2019 года показала один из самых высоких в Европе темпов прироста реального ВВП – 4,2%. Однако это значит, что Украине придется отдавать больше долгов.

В третьем квартале 2019 году в Украине снизилось соотношение государственного долга и гарантированного государством долга к ВВП до 5,5-летнего минимума.

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