Розничная торговля в Украине резко выросла: названы области-лидеры

В июле показатель физических объемов розничной торговли в Украине, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, вырос на 9%.
За период январь-июль 2019 прирост составил 10,1% к соответствующему периоду прошлого года, сообщил на странице в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.
Он добавил, что больше всего розничная торговля за январь-июль 2019 году в физических объемах выросла в таких областях:
Коллаж
Винницкая +18,0%;
Тернопольская +17,0%;
Черкасская +16,2%;
Одесская +15,0%;
Киевская +14,5%.
Наименьшие темпы прироста розничной торговли за январь-июль 2019 году в физических объемах наблюдаются в следующих областях:
Черновицкая 0,0;
Черниговская +1,7;
Херсонская +2,3;
Закарпатская +2,4;
Полтавская +2,5.
"Изменение объемов розничной торговли является одним из замечательных показателей, который показывает изменение ситуации в регионе", – подытожил эксперт.
facebook.com/volodymyr.kompaniiets
facebook.com/volodymyr.kompaniiets
Как писал OBOZREVATEL, цены на товары и услуги в Украине в пересчете на доллары в августе 2019 года остаются ниже, чем были в 2013 году.
В то же время средняя заработная плата в Украине возросла, установив новый максимум в гривнах и побив рекорд 2013 года в долларовом эквиваленте.
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