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Розничная торговля в Украине резко выросла: названы области-лидеры

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В июле показатель физических объемов розничной торговли в Украине, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, вырос на 9%.

За период январь-июль 2019 прирост составил 10,1% к соответствующему периоду прошлого года, сообщил на странице в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

Он добавил, что больше всего розничная торговля за январь-июль 2019 году в физических объемах выросла в таких областях:

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Розничная торговля в Украине резко выросла: названы области-лидеры

Коллаж

  1. Винницкая +18,0%;

  2. Тернопольская +17,0%;

  3. Черкасская +16,2%;

  4. Одесская +15,0%;

  5. Киевская +14,5%.

Наименьшие темпы прироста розничной торговли за январь-июль 2019 году в физических объемах наблюдаются в следующих областях:

  1. Черновицкая 0,0;

  2. Черниговская +1,7;

  3. Херсонская +2,3;

  4. Закарпатская +2,4;

  5. Полтавская +2,5.

"Изменение объемов розничной торговли является одним из замечательных показателей, который показывает изменение ситуации в регионе", – подытожил эксперт.

Розничная торговля в Украине резко выросла: названы области-лидеры

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

Розничная торговля в Украине резко выросла: названы области-лидеры

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

Как писал OBOZREVATEL, цены на товары и услуги в Украине в пересчете на доллары в августе 2019 года остаются ниже, чем были в 2013 году.

В то же время средняя заработная плата в Украине возросла, установив новый максимум в гривнах и побив рекорд 2013 года в долларовом эквиваленте.

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Персона
Владимир Компаниец
Место
Украина
Тег
Экономика Украины
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