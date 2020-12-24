Рожкова может потребовать деньги от НБУ или сорвать миссию МВФ, – журналист

Журналист Сергей Лямец назвал две версии, почему заместитель главы Национального банка Украины решила подать в суд на регулятор.

В своем блоге на "Цензор.Нет" он написал, что Екатерина Рожкова может потребовать от работодателя многомилионную премию или сорвать приезд миссии Международного валютного фонда.

По мнению журналиста, у замглавы нет моральных оснований судиться с НБУ и его Советом.

"Сначала может показаться, что она страхуется от возможного увольнения, поскольку достаточно еще одного выговора, и Рожковой ничего не останется, как отправиться на укрепление лондонского десанта Валерии Гонтаревой. Но есть и другая версия", – пишет Лямец.

Ссылаясь на источники, близкие к Нацбанку, журналист подчеркнул, что иск может сорвать приезд в Украину миссии МВФ под предлогом кадровых междоусобиц.

"Она (вторая версия) гласит, что возможная "личная страховка" – это отнюдь не главная причина начала боевых действий. Источники, близкие к Нацбанку, намекнули: иск чиновницы может преследовать более "высокую" цель: сорвать приезд миссии МВФ в Украину под предлогом кадровых междоусобиц в центробанке", – пояснил он.

Лямец допускает вероятность повторения сценария, разыгранного вокруг увольнения экс-главы НБУ Якова Смолия.

"Его вроде добровольная отставка была трактована как посягательство на независимость НБУ и де-факто сорвала размещение украинских евробондов. Теперь ставки еще более высоки. Вопрос стоит ребром: кто будет контролировать денежное обращение страны?" – задается он вопросом.

Журналист подчеркнул, что косвенным подтверждением этой гипотезы может быть дата подачи иска – не сразу после вынесения выговора, а во время приезда очередной миссии МВФ.

"И неважно, что срыв миссии навредит также президенту, премьеру и всем, кто в последние месяцы пытался договориться о выделении денег для Украины. Если эта версия верна, то выглядит она как неуместный фарс", – написал Лямец.

Также он подчеркнул, что новый глава правления Нацбанка Кирилл Шевченко, в отличие от своего предшественника Якова Смолия, будет действовать намного решительнее, поскольку от НБУ ждут конкретных реформ, а не продолжение роли пассивного участника. И в связи с этим, он может избавиться от Рожковой, как от "подрывного элемента", который дискредитирует работу команды и выполняет свои, а не командные решения.

"При Смолие Нацбанком фактически руководила его первый зам Рожкова. Смолия это устраивало. Он фактически был назначен главой НБУ с условием, что не станет мешать деятельной заместительнице рулить так, как она считает нужным. По сути, экс-руководитель был свадебным генералом. Но новый предправления центробанка Кирилл Шевченко не Смолий. Во-первых, его назначили на волне недовольства политикой Нацбанка. От него ждут конкретных реформ и участия НБУ в развитии экономики. НБУ в роли пассивного наблюдателя, как это было при Смолие, не устраивает ни президента, ни парламент. Во-вторых, сам по себе Шевченко оказался из другого теста. Он хочет сам принимать решения, за которые несет ответственность. Пусть они окажутся спорными или даже неправильными, это будут его решения и его команды", – подытожил журналист.

Ранее OBOZREVATEL писал, что первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова подала иск против Совета Национального банка. Она требует отменить выговор, который еще несколько месяцев назад получила от работодателя. Таким образом, Екатерина Викторовна последовала примеру Юрия Витренко и стала вторым топ-менеджером, которая решилась на войну со своим же начальством.

Напомним, что в октябре Совет регулятора уличил Рожкову в нарушении деловой этики за ее высказывания, которые подрывают доверие к НБУ и вредят имиджу страны, .