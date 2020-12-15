"Роттердам+" – это лучшее, что случилось с угольной отраслью за последние 10 лет, – нардеп

Благодаря формуле ценообразования на уголь "Роттердам+" украинские шахтеры получили возможность продавать уголь по рыночной цене, инвестировать и прогнозировать свою работу.

Об этом заявила народный депутат Виктория Гриб по результатам заседания в антикоррупционном комитете, на котором Специализированная антикоррупционная прокуратура обосновывала законность решения о закрытии дела "Роттердам+".

Нардеп добавила, что Украина действительно выиграла от формулы рыночных цен на уголь, так же как она выиграла от формульного ценообразования на газ, что подтвердили международные партнеры, в частности МВФ.

"Я не специалистка в правоохранительной системе или антикоррупционной инфраструктуре, но с точки зрения члена комитета по вопросам энергетики, убеждена, что все, что мы сегодня услышали на антикоррупционном комитете, ещё раз подтвердило обоснованность закрытия этого позорного для шахтеров дела", – подытожила Виктория Гриб.

Напомним, что формула "Роттердам+", по которой рассчитывалась объективная рыночная цена на энергетический уголь, действовала с мая 2016 по июнь 2019 года. Она автоматически потеряла силу с запуском рынка электрической энергии. После того как формула приостановила действие, цены на уголь и электроэнергию для промышленных потребителей повысились.

С 2017 по 2020 год НАБУ проводило расследование по делу "Роттердам+", по результатам которого не было установлено ни доказательств правонарушения, ни вреда от действия формулы, из-за чего 27 августа 2020 прокуратура закрыла дело.

В сентябре 2020 решение прокуратуры о закрытии дела подтвердил Офис генерального прокурора и Высший антикоррупционный суд.