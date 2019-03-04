|Экономика
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 50 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

/Рынки и компании

Рост цен на газ: украинцам сообщили неприятную новость

9.1тЧитать материал на украинском

Украинское правительство не сможет снизить цену на газ для населения, поскольку установление его рыночной стоимости является одним из главных условий сотрудничества страны с Международным валютным фондом.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев, отметив, что несмотря на обещания некоторых кандидатов в президенты снизить цену на газ, у них нет таких полномочий.

"Никакого снижения цены на газ не будет, потому что это экономически неправильно, это сделает невозможным наше сотрудничество с международными партнерами, и это не нужно", — заявил он.

Новости
Платежки за газ изменятся: в Украине приготовили новые нормативы

"Если у части населения недостаточно средств, чтобы платить за газ, то система монетизированных субсидий — это оптимальный вариант, как показала практика всех западных стран", — считает Коболев.

По его словам, украинцам будет выгоднее получать субсидию, экономить газ и распоряжаться сэкономленными средствами по своему усмотрению.

Рост цен на газ: украинцам сообщили неприятную новость

Как писал OBOZREVATEL, окружной административный суд Киева по иску кандидата в президенты Юлии Тимошенко признал повышение цен на газ незаконным. Однако своим решением он лишь отменил постановление, которое утратило сило еще осенью минувшего года.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Рынок газа" на OBOZREVATEL.

Темы
Рынок газаЦена на газ
Персона
Андрей Коболев
Место
Украина
Тег
Нафтогаз Украины
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
28
4
Смешно
3
Интересно
9
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Solenko Evgen
Solenko Evgen
Кобеля на мыло! Цены на газ снижать нельзя - де ж воно буде харчеваться?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Все еще будете радоваться очередным подачкам?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Файбер Моня
Файбер Моня
Уже ни для кого не секрет, что вина за развязывание ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ лежит на ПРЕСТУПНОМ МАЙДАНОВСКОМ РЕЖИМЕ. Народ УКРАИНЫ видит, что РОСТ ЦЕН И КОММУНАЛЬНЫХ ТАРИФОВ, ОБЕСЦЕНИВАНИЕ ГРИВНЫ, ПРАВОВОЙ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОИЗВОЛ ПРИКОРМЛЕННЫХ ОЛИГАРХАМИ НАЦИСТОВ направлен на то, чтобы УНИЗИТЬ и ПОРАБОТИТЬ УКРАИНСКИЙ НАРОД и увеличить число СМЕРТЕЙ И СТРАДАНИЙ на его земле.. У кого-то другое мнение?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Semenov Igor
Semenov Igor
Файбер Моня, Толи еще будет.....
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги