Рост цен на газ: украинцам сообщили неприятную новость

Украинское правительство не сможет снизить цену на газ для населения, поскольку установление его рыночной стоимости является одним из главных условий сотрудничества страны с Международным валютным фондом.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев, отметив, что несмотря на обещания некоторых кандидатов в президенты снизить цену на газ, у них нет таких полномочий.

"Никакого снижения цены на газ не будет, потому что это экономически неправильно, это сделает невозможным наше сотрудничество с международными партнерами, и это не нужно", — заявил он.

"Если у части населения недостаточно средств, чтобы платить за газ, то система монетизированных субсидий — это оптимальный вариант, как показала практика всех западных стран", — считает Коболев.

По его словам, украинцам будет выгоднее получать субсидию, экономить газ и распоряжаться сэкономленными средствами по своему усмотрению.

Как писал OBOZREVATEL, окружной административный суд Киева по иску кандидата в президенты Юлии Тимошенко признал повышение цен на газ незаконным. Однако своим решением он лишь отменил постановление, которое утратило сило еще осенью минувшего года.

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