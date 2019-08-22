Рост производства? Раскрыта очередная ложь Росстата

Росстат, публикуя победоносные отчеты об успехах экономики России, противоречат своим же данным.

На этот факт обратил внимание военно-политический обозреватель Александр Коваленко (известен как блогер с ником Злой одессит).

По его словам, на днях россияне прокололись на данных о добыче нефти и газа. Эти ресурсы занимают важную составляющую в промышленном производстве РФ, но в последнее время стали сильно падать.

"Росстат, отчитываясь за июль, отметил рост промышленности на 2,8%, причем, весь этот рост пришелся на добычу полезных ископаемых. Но, вот ведь дилемма, в июле по данным того же Росстата, добыча нефти упала на 0,7%, добыча угля обвалилась на 3,3%, а добыча газа показала ничтожный прирост на 0,3%", – написал Коваленко на Facebook.

Дальше он задает вопрос: "В добыче каких именно полезных ископаемых отметилась промышленность, если основные отрасли, занимающие 80% всего добывающего сектора, демонстрируют падение либо же анабиоз показателей?"

"Таким образом, в России уже становится традиционным завышать статистику, дабы минимизировать актуальность реальных данных по кризису, укрывающему “бескрайнюю” с головой", – сделал вывод блогер.

Падение добычи нефти в России назвали "ростом" eadaily.com

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