Россия тайно вывозит из 'Л/ДНР' уголь – The Washington Post

За последние три года из Донбасса в Россию вывезли более 3,5 млн тонн угля.

А по данным украинских чиновников эта цифра еще больше. Об этом со ссылкой на публикацию в The Washington Post сообщило "BBC Украина".

"Уголь транспортируется группой российских компаний, согласно данным Министерства финансов США, часто просто повторно продают его иностранным заказчикам, которые понятия не имеют, что получают незаконный уголь", – говорится в материале издания.

Европа не покупает уголь с неподконтрольных украинскому правительству территорий Донбасса. Но заключать соглашения с Россией может. Благодаря железнодорожному сообщению и определенным хитростям донбасский антрацит превращается в российский, сказали американские чиновники и эксперты.

"Они называют это экспортом, но на самом деле – это отмывание" – завил специалист по экономике самопровозглашенных республик Брайан Милаковски.

Москва скрывает торговлю

Москва не афиширует торговлю с самопровозглашенной республикой Донбасса, но и не скрывает этого, говорится в статье. Информация об импорте угля и стали оттуда содержится в данных российской таможни.

Фото и видео, на которых видно наполненные углем вагоны, движущихся в направлении российской границы, неоднократно выкладывали в соцсетях украинские активисты.

Анализ изображений Google Earth показывает, что большинство из них пересекает границу через пункт Успенка и оттуда продолжает движение по российской территории в Ростов-на-Дону.

Кто стоит за схемой

По данным таможни, около трети этих партий связаны с компаниями, которые контролирует бизнесмен Сергей Курченко.

В конце 2018 российские СМИ сообщали, что одна из компаний Курченко "Газ-Альянс" получила эксклюзивный контроль над экспортом угля из Украины.

Но в последнее время, на фоне падения цен на энергоносители из-за пандемии, количество желающих приобрести уголь существенно уменьшилась. И для самопровозглашенных республик Донбасса это очень плохие новости – так же, как и для россиян, которые их поддерживают, пишет издание.

В течение последних месяцев объемы транспортировки угля через российско-украинскую границу уменьшились, что влечет за собой задержки зарплат шахтерам, снижение доходов главарей сепаратистов и, как следствие, усиление нестабильности в регионе.

"Теперь деньги, которые должны оказаться в карманах жителей республик, туда не попадают, и это провоцирует социальную напряженность. А Covid-19 только обостряет эту ситуацию", – говорит Брайан Милаковськи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в "главы ЛНР" Леонида Пасечника потребовали выплатить долги шахтерам и прекратить преследование семей горняков.

Российский "Газпром" впервые с 2015 года перестал публиковать данные о поставках газа в "ЛДНР". До этого компания отдала "республикам" сырья почти на $ 3 млрд.