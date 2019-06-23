ГлавнаяНовости
МоваЯзык
МирСпорт

/Рынки и компании

Россияне заявили, что не хотят платить за Крым: что произошло

1.6тЧитать материал на украинском

Россия в результате санкций потеряла после аннексии Крыма около $150 млрд, при этом ежегодно на содержание полуострова тратят 140-150 млрд руб. ($2,2-2,38 млрд). Только за прошедший год из-за огромных потерь число недовольных россиян выросло в два раза.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Так, ВЦИОМ опубликовал в мае данные об уровне поддержки главы государства-агрессора. И она составила всего лишь 31,7%. До этого наиболее низкий показатель был еще в 2005-м – 45%.

Еще одни важные данные приводит российский "Левада-Центр". Только 39% опрошенных россиян считают, что аннексия дала больше хорошего, чем плохого. Еще в декабре этот показатель был на уровне 67%. Вместе с тем еще 39% считают, что захват полуострова в равной степени дал как позитивные, так и негативные последствия. В 2014 году таких было только 15%.

Сколько Россия потеряла из-за санкций

Сколько Россия потеряла из-за санкций

Новости
Самолеты США приблизились к Крыму и Донбассу: в чем дело

Что потеряла РФ:

  • около $150 млрд за все время после аннексии;

  • 700 российских компаний и физлиц попали под санкции;

  • ежегодно на Крым из общего бюджета РФ приходится выделять около 140-150 млрд руб.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали "бешеный" поток украинцев в Крым.

Несмотря на заявления российских СМИ о начале туристического сезона в Крыму, потока желающих отдохнуть на территории временно оккупированного полуострова фактически нет.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Крым
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
1
1
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шапиро Женька
Шапиро Женька
Хватит злорадствовать! Россия самая великая и богатая страна! $150 миллиардов в её бюджете не видны. Подумаешь, 10% ВВП. Пенсионный возраст и до 75 лет не поднялся. А что в Крым не хотят ехать, так это от вольнодумства. Кто не хочет, с работы вон!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
россия Банкрот! Путин разорил россию и обокрал ее!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel