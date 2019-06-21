Россияне не хотят платить за Крым: ЕС нанес очередной удар по Путину

Европейский Союз 20 июня принял решение на год продлить санкции против России за аннексию украинского Крыма.

Из-за ограничений РФ уже потеряла около $150 млрд и с каждым годом число граждан страны-агрессора, которые не готовы платить за полуостров, растет.

OBOZREVATEL разобрался, кого и как коснутся санкции, и чем Россия платит за захват территории Украины.

Главное:

санкции запрещают торговлю, инвестиции и ограничивают развитие полуострова;

российский бизнес, которые работает в Крыму, также попал под ограничения;

каждой второе предприятие на полуострове – убыточное. Из бюджета РФ ежегодно тратят миллиарды долларов на содержание полуострова.

Как и на кого повлияли санкции

Европейский союз до 23 июня 2020-го продлил санкции против Крыма. Чиновники ЕС уже неоднократно заявляли, что ограничения будут действовать до тех пор, пока Россия не вернет незаконно аннексированный полуостров Украине. Продление санкций не стало сюрпризом не для Кремля, не для Украины.

"Спустя пять лет после незаконной аннексии Крыма и Севастополя Россией, Европейский Союз остается твердым в своей приверженности суверенитету Украины и ее территориальной целостности. ЕС не признает и продолжает осуждать это нарушение международного права", – говорится в заявлении чиновников.

Крымские санкции:

запрет на импорт товаров из Крыма в ЕС;

европейские компании и те, что находятся в ЕС, не имеют права покупать недвижимость, предприятия, финансировать компании или предоставлять услуги в Крыму;

круизные лайнеры могут заходить в крымские порты только в случае крайней необходимости (например, при поломке);

запрет продавать крымским компаниям технологии в транспортной, телекоммуникационной и энергетической сферах.

Крымские санкции

Ограничения не только тормозят развитие полуострова, но и больно бьют по всей России. Так, по оценкам издания Bloomberg, общая цена, которую Кремль заплатил за аннексию – $150 млрд. Они сравнили прогнозные показатели роста ВВП России до аннексии и по состоянию на 2019-й. Оказалось, что решение президента РФ Владимира Путина стоило его стране около 10% ВВП. Под санкциями оказались более 700 компаний и физлиц. А из бюджета РФ ежегодно на покрытие дефицита и "развитие региона" приходится выделять 140-150 млрд руб. ($2,2-2,38 млрд).

Что Россия потеряла из-за Крыма;

около $150 млрд за все время после аннексии;

700 российских компаний и физлиц попали под санкции;

ежегодно на Крым из общего бюджета РФ приходится выделять около 140-150 млрд руб.

Страдают и крымчане. По данным их статистики, половина всех предприятий работает в убыток. Причем худшая ситуация – в Ялте. По сравнению с январем-мартом 2018 года прибыль уменьшилась на 3,3%. "Значительная доля убыточных организаций наблюдается в деятельности гостиниц и предприятий общественного питания (71,9%), в области здравоохранения и социальных услуг (70,7%), транспортировки и хранения (67,6%)", – говорится в сообщении Крымстата.

С 2014-го реальный размер зарплат россиян (с учетом инфляции) снижался. И только в 2018-м уровень доходов замер. "Инфляция – выше прогноза, рост ВВП – ниже, реальные доходы граждан, если и выросли, то на десятые доли процента. Правительству пока приходится начинать с низкого старта", – отчитался об итогах 2018 года глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

Санкции против Крыма

И хотя официальные власти регулярно отчитываются о победах, росте зарплат, импортозамещении и очередных победах на внешнем "фронте", – чтобы залатать дыры в бюджете, они повысили на два процентных пункта НДС, подняли пенсионный возраст, повысили тарифы на коммуналку. И это с учетом того, что еще до подорожания коммунальные услуги занимали весомую долю в расходах россиян. Так, в прошлом отопительном сезоне семья в Хабаровске платила за коммуналку 8278 руб. (почти 3,5 тыс. грн, подсчет "Домопульт"). В Киеве же средняя сумма в платежках составляет 1,8 тыс. грн (данные Госстата).

Россияне больше не хотят платить за Крым

Постепенно победное "крымнаш" уступает место справедливому возмущению: почему россияне должны платить за имперские амбиции Путина. Рейтинг их президента упал до рекордно низких отметок. Так, ВЦИОМ опубликовал в мае данные об уровне поддержки главы государства-агрессора. И она составила всего лишь 31,7%. До этого наиболее низкий показатель был еще в 2005-м – 45%.

Смотрите видео по теме:

Еще одни важные данные приводит российский "Левада-Центр". Только 39% опрошенных россиян считают, что аннексия дала больше хорошего, чем плохого. Еще в декабре этот показатель был на уровне 67%. Вместе с тем еще 39% считают, что захват полуострова в равной степени дал как позитивные, так и негативные последствия. В 2014 году таких было только 15%.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся