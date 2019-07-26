"На другое денег нет": россияне массово рванули отдыхать в Крым

Отдыхать в аннексированный Крым едет практически половина "внутренних" российских туристов. Их привлекают низкие цены и нехватка денег на отдых даже в Краснодарском крае.

Об этом сообщает "Коммерсант", по данным которого туроператоры резко увеличили количество перевозок на полуостров. Из-за этого туры туда в среднем подешевели на 25%, а авиабилеты — в полтора раза.

На этом фоне доля Крыма, по данным издания, в структуре бронирования туров внутри России на это лето выросла с 39% до 45%, а Краснодарского края сократилась с 60% до 54%. Но объясняют это не очередной волной "крымнаша", а тем, что туда в основном едут туристы с низким бюджетом. Тогда как Краснодарский край выбирают путешественники, ориентированные на более комфортный отдых.

"В Крым можно улететь за 10–15 тыс рублей на двоих на неделю, в Краснодарском крае подобный отдых обойдется минимум в 20 тыс рублей", — цитирует издание словам маркетолога Travelata.ru Светланы Душиновой.

Отдых в Крыму

По данным так называемого "Министерства курортов и туризма Крыма", с начала года на полуостров приехали 3,3 млн туристов, что на 11% больше, чем годом ранее. Самым дешевым - автомобильным транспортом - добирались 62% путешественников.

"Крым — это low cost туристического рынка, люди стремятся экономить", - говорит изданию гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

Это подтверждают и данные о том, где туристы селятся. "Согласно им, 50% организованных путешественников в Крыму выбирают гостевые дома и базы отдыха, 27% останавливаются в пансионатах, и только 15% живут в трех- и четырехзвездочных отелях", - сказано в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, жители аннексированного Крыма возмущаются качеству местной мобильной связи и произволу операторов-монополистов.

А крымская фабрика "Пеппелл", основанная близким к беглому экс-президенту Виктору Януковичу предпринимателем из Донецка, увеличила долю вдвое и стала одним из самых быстрорастущих производителей на табачном рынке.

Также в Крыму оккупанты вернули более 215 кг "запрещенной продукции" животного происхождения, которую пытались провезти жители Украины. Среди продуктов, которые изымали, были колбаса, сало, яйца,

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