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Россияне больше не готовы платить за Крым: число недовольных выросло в 2 раза

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В России с 2014-го в два раза сократилось число граждан, которые готовы оплачивать аннексию Крыма. Если раньше "против" высказывались только 19% респондентов, сейчас – 36% не готовы платить за "достижение" президента Владимира Путина в виде аннексии украинского Крыма.

Об этом следует из опубликованных данных опроса российского "Левада-Центра", передает издание "Крым. Реалии". Вместе с тем россияне продолжают называть главными врагами своей страны Соединенные Штаты и Украину. Если к США так относятся 67% опрошенных, то к Украине – 40%. В 2018-м эти показатели составляли 78% и 49% соответственно.

Социолог "Левада-Центра" Степан Гончаров напоминает, что другой недавний опрос об аннексии Крыма не показал заметную динамику в мнениях россиян. По опросу о том, кого люди считают врагом России, в целом можно говорить об утомлении от внешнеполитической повестки.

Крым

Крым

Новости
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"Согласно мартовскому опросу, больше пользы в присоединении, аннексии Крыма видит 65% опрошенных, а 19% – больше вреда. Если сравнивать это с данными за прошлые годы, то какой-то большой динамики мы не фиксируем. Было некоторое увеличение в прошлом году, когда 70% считали, что присоединение Крыма принесло больше пользы, но если посмотреть на предыдущие замеры, то показатель оставался на уровне 63-64%. Но по опросу о том, кого люди считают врагом России, в целом можно говорить об утомлении от внешнеполитической повестки, от громких, активно освещаемых конфликтов с США и западными странами. Это сказывается на ослаблении их функции как врагов. При этом, судя по показателям в 67%, глобального какого-то разворота нет, но есть снижение напряжения", – пояснил Гончаров.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жители Крыма признали, что курортный сезон после аннексии полуострова с каждым годом приносит все меньше прибыли.

А в сети показали пляжи курортного города Коктебель в аннексированном Крыму, которые пустуют, несмотря на начало сезона отдыха.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Крымопрос
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Значит придётся вернуть Украине. Пусть она платит.
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Де бильная рыдакция OBOZREVATEL, Крым "аннексированным" быть не может, учите понятие аннексии. Понятно, что вы повторяете, как макаки, бред невежественного майданного быд ла, но от этого выглядите ещё тупее, как дау ны, не имеющие своего мнения. Прежде, чем писать разную ху йню, учите историю, настоящую, а не высеры патриотичных укроисториков, жалких недоучек, которые за деньги напишут всё, что угодно. Россия имеет право собственности на Крым - это манифест Екатерины II от 1783 года. А что имеет так называемая "Украина", созданная в 1991 году?
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
ПНХ ПТН, кугут вонючий, так и Солнце погаснет - это неизбежно. :-)))
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Шапиро Женька, ООН не авторитетная контора.
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леня зе
леня зе
так и просятся строки:ЗАБУДЬ МЕНЯ ,ЗАБУДЬ.
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
леня зе:"так и просятся строки:ЗАБУДЬ МЕНЯ ,ЗАБУДЬ." Вы незабываемы: что интеллект, что содержание, что объективность суждений, что лексикон! ;)
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