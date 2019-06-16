Россияне больше не готовы платить за Крым: число недовольных выросло в 2 раза

В России с 2014-го в два раза сократилось число граждан, которые готовы оплачивать аннексию Крыма. Если раньше "против" высказывались только 19% респондентов, сейчас – 36% не готовы платить за "достижение" президента Владимира Путина в виде аннексии украинского Крыма.

Об этом следует из опубликованных данных опроса российского "Левада-Центра", передает издание "Крым. Реалии". Вместе с тем россияне продолжают называть главными врагами своей страны Соединенные Штаты и Украину. Если к США так относятся 67% опрошенных, то к Украине – 40%. В 2018-м эти показатели составляли 78% и 49% соответственно.

Социолог "Левада-Центра" Степан Гончаров напоминает, что другой недавний опрос об аннексии Крыма не показал заметную динамику в мнениях россиян. По опросу о том, кого люди считают врагом России, в целом можно говорить об утомлении от внешнеполитической повестки.

Крым

"Согласно мартовскому опросу, больше пользы в присоединении, аннексии Крыма видит 65% опрошенных, а 19% – больше вреда. Если сравнивать это с данными за прошлые годы, то какой-то большой динамики мы не фиксируем. Было некоторое увеличение в прошлом году, когда 70% считали, что присоединение Крыма принесло больше пользы, но если посмотреть на предыдущие замеры, то показатель оставался на уровне 63-64%. Но по опросу о том, кого люди считают врагом России, в целом можно говорить об утомлении от внешнеполитической повестки, от громких, активно освещаемых конфликтов с США и западными странами. Это сказывается на ослаблении их функции как врагов. При этом, судя по показателям в 67%, глобального какого-то разворота нет, но есть снижение напряжения", – пояснил Гончаров.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жители Крыма признали, что курортный сезон после аннексии полуострова с каждым годом приносит все меньше прибыли.

А в сети показали пляжи курортного города Коктебель в аннексированном Крыму, которые пустуют, несмотря на начало сезона отдыха.

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