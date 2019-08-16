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Россия заработала на новых санкциях США: что произошло

1.6т Читать материал на украинском

Из-за санкций США против Ирана и Венесуэлы спрос на российскую нефть резко увеличился. В результате РФ смогла дополнительно заработать не менее $905 млн.

Об этом сообщает издание Bloomberg. "Расчет основан на разнице спреда марки Urals к Brent за период по сравнению со средним показателем за пять лет", – отмечает агентство.

Спрос на российскую нефть произошел за счет сокращения добычи стран ОПЕК и их партнеров после введенных США санкций. В результате российская нефть марки Urals вышла на регулярные торги.

Цены на нефть

Цены на нефть

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На рост цен повлияло обострение конфликта между США и Ираном после атаки на нефтетанкеры в Ормузском проливе. Американские власти обвинили в организации атак Иран, хотя доказательств Пентагон предоставить не смог. После этого иранские военные сбили американский беспилотник, который, по версии Пентагона, находился на нейтральной территории, тогда как Тегеран утверждает, что он нарушил воздушное пространство Ирана.

Как сообщал OBOZREVATEL, в то время как российская нефть дорожает, в целом наблюдается обвал цен на сырье на уровне 10%. Падение стоимости нефти Brent вызвано общей негативной тенденцией на мировых финансовых рынках в связи с ухудшением торговых отношений между Соединенными Штатами и Китаем. В частности, Вашингтон допустил возможность введения новых пошлин на импорт китайских товаров, на что Пекин ответил снижением курса национальной валюты.

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Тема
Мировые цены на нефть
Место
Россия
Теги
нефть санкции "Роснефть"
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