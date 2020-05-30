Россия закрыла Крым для туристических лайнеров: появилась реакция местных жителей

Власти России из-за карантина запретили посещение аннексированного Крыма для туристических лайнеров до середины июля. Теперь жители полуострова возмущаются, что к ним не ходят вообще никакие суда – ни иностранные (по причине санкций), ни из "родной гавани".

Об этом в Twitter сообщила блогер Роксолана Крым. В частности, под запрет попали рейсы лайнера "Князь Владимир", который ходил из Сочи в Ялту и Севастополь.

Крымчане активно обсуждают это в соцсетях, называя "Князя" "показухой для галочки". И напоминают, что российское судно – не чета иностранным лайнерам, которые приходили в порты Крыма до захвата его Россией, а туристы с них тратили на полуострове деньги.

Теперь их нет даже без скидки на коронавирус – ни одна зарубежная компания свое судно на захваченную территорию не отправит.

Лайнер "Князь Владимир" 24crimean.ru

Роксолана Крым

Роксолана Крым

Блогер обратила внимание, что жителей Ялты злит не столько запрет рейсов, сколько то, как непримечательно выглядит российское судно по сравнению с иностранными, которые теперь они видят лишь на старых фото.

"Ничто так не бесит жителей города, как тарахтящая "лохань Владимир", – посмеялась Роксолана Крым.

Лайнеры, которые приходили в Крым до аннексии Роксолана Крым

Лайнеры, которые приходили в Крым до аннексии Роксолана Крым

Лайнеры, которые приходили в Крым до аннексии Роксолана Крым

Как сообщал OBOZREVATEL, засуха в Крыму привела к тому, что озеро Бугаз неподалеку от Судака обмельчало настолько, что по нему пешком ходят утки.

В аннексированном Россией Крыму из-за пандемии коронавируса ожидается критический минимум туристов этим летом.

В Крыму поменялись правила карантина для тех, кто приезжает на полуостров – теперь люди сами будут оплачивать двухнедельное пребывание взаперти в санатории.