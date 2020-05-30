Россия закрыла Крым для туристических лайнеров: появилась реакция местных жителей
Власти России из-за карантина запретили посещение аннексированного Крыма для туристических лайнеров до середины июля. Теперь жители полуострова возмущаются, что к ним не ходят вообще никакие суда – ни иностранные (по причине санкций), ни из "родной гавани".
Об этом в Twitter сообщила блогер Роксолана Крым. В частности, под запрет попали рейсы лайнера "Князь Владимир", который ходил из Сочи в Ялту и Севастополь.
Крымчане активно обсуждают это в соцсетях, называя "Князя" "показухой для галочки". И напоминают, что российское судно – не чета иностранным лайнерам, которые приходили в порты Крыма до захвата его Россией, а туристы с них тратили на полуострове деньги.
Теперь их нет даже без скидки на коронавирус – ни одна зарубежная компания свое судно на захваченную территорию не отправит.
Блогер обратила внимание, что жителей Ялты злит не столько запрет рейсов, сколько то, как непримечательно выглядит российское судно по сравнению с иностранными, которые теперь они видят лишь на старых фото.
"Ничто так не бесит жителей города, как тарахтящая "лохань Владимир", – посмеялась Роксолана Крым.
Как сообщал OBOZREVATEL, засуха в Крыму привела к тому, что озеро Бугаз неподалеку от Судака обмельчало настолько, что по нему пешком ходят утки.
В аннексированном Россией Крыму из-за пандемии коронавируса ожидается критический минимум туристов этим летом.
В Крыму поменялись правила карантина для тех, кто приезжает на полуостров – теперь люди сами будут оплачивать двухнедельное пребывание взаперти в санатории.