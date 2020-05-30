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30 мая • обновлено в 05:13
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Россия закрыла Крым для туристических лайнеров: появилась реакция местных жителей

1.7т
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Власти России из-за карантина запретили посещение аннексированного Крыма для туристических лайнеров до середины июля. Теперь жители полуострова возмущаются, что к ним не ходят вообще никакие суда – ни иностранные (по причине санкций), ни из "родной гавани".

Об этом в Twitter сообщила блогер Роксолана Крым. В частности, под запрет попали рейсы лайнера "Князь Владимир", который ходил из Сочи в Ялту и Севастополь.

Крымчане активно обсуждают это в соцсетях, называя "Князя" "показухой для галочки". И напоминают, что российское судно – не чета иностранным лайнерам, которые приходили в порты Крыма до захвата его Россией, а туристы с них тратили на полуострове деньги.

Теперь их нет даже без скидки на коронавирус – ни одна зарубежная компания свое судно на захваченную территорию не отправит.

Лайнер "Князь Владимир"

Лайнер "Князь Владимир"

24crimean.ru

Россия закрыла Крым для туристических лайнеров: реакция жителей

Роксолана Крым

Россия закрыла Крым для туристических лайнеров: реакция жителей

Роксолана Крым

Блогер обратила внимание, что жителей Ялты злит не столько запрет рейсов, сколько то, как непримечательно выглядит российское судно по сравнению с иностранными, которые теперь они видят лишь на старых фото.

"Ничто так не бесит жителей города, как тарахтящая "лохань Владимир", – посмеялась Роксолана Крым.

Лайнеры, которые приходили в Крым до аннексии

Лайнеры, которые приходили в Крым до аннексии

Роксолана Крым

Лайнеры, которые приходили в Крым до аннексии

Лайнеры, которые приходили в Крым до аннексии

Роксолана Крым

Лайнеры, которые приходили в Крым до аннексии

Лайнеры, которые приходили в Крым до аннексии

Роксолана Крым

Как сообщал OBOZREVATEL, засуха в Крыму привела к тому, что озеро Бугаз неподалеку от Судака обмельчало настолько, что по нему пешком ходят утки.

В аннексированном Россией Крыму из-за пандемии коронавируса ожидается критический минимум туристов этим летом.

В Крыму поменялись правила карантина для тех, кто приезжает на полуостров – теперь люди сами будут оплачивать двухнедельное пребывание взаперти в санатории.

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Санкции против России Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Крым Новости Крыма
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