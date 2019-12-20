Главная Новости
21 декабря • обновлено в 00:06
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

Россия выплатит Украине $3 млрд: у Зеленского раскрыли новые детали газовых переговоров

Читать материал на украинском

Российская сторона согласилась выплатить украинскому "Нафтогазу" 3 миллиарда долга в рамках решения Стокгольмского арбитража.

Об этом по итогам газовых переговоров в Минске сообщил помощник президента Украины Андрей Ермак, передает "Громадське".

"Мы возвращаемся домой с очень хорошими новостями, и будем иметь транзитный контракт на выгодных для Украины условиях. Благодаря этим договоренностям Украина получит 3 миллиарда долларов согласно решению Стокгольмского арбитража", – рассказал он, отметив, что "Газпром" выплатит долг деньгами.

Новости
Переговоры по газу: в России раскрыли детали и сроки контракта с Украиной

Иллюстрация

Иллюстрация

Как писал OBOZREVATEL, цена природного газа на европейских биржах рекордно упала после новости о том, что Украина и Россия достигли согласия по транзиту.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Поставки газа в Украину" на OBOZREVATEL.

Тема
Поставки газа в Украину
Персона
Андрей Ермак
Место
Украина
Теги
Газпром НАК "Нафтогаз"
Поделиться в Facebook
8
Комментарии
9
4
Смешно
14
Интересно
6
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Руденко Вован
Руденко Вован
Коболев и витренко красавцы,молодцы,продолжаем пиперить удмуртов.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
коршун федот
коршун федот
Мокшве -пиздец!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Cachko Elena
Cachko Elena
А крику было-то, не договорятся, все пропало, в феврале,марте может и договорятся, моськи лают, а караван идет...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги