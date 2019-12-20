Россия выплатит Украине $3 млрд: у Зеленского раскрыли новые детали газовых переговоров

Российская сторона согласилась выплатить украинскому "Нафтогазу" 3 миллиарда долга в рамках решения Стокгольмского арбитража.

Об этом по итогам газовых переговоров в Минске сообщил помощник президента Украины Андрей Ермак, передает "Громадське".

"Мы возвращаемся домой с очень хорошими новостями, и будем иметь транзитный контракт на выгодных для Украины условиях. Благодаря этим договоренностям Украина получит 3 миллиарда долларов согласно решению Стокгольмского арбитража", – рассказал он, отметив, что "Газпром" выплатит долг деньгами.

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Как писал OBOZREVATEL, цена природного газа на европейских биржах рекордно упала после новости о том, что Украина и Россия достигли согласия по транзиту.

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