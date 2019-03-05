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МирСпорт

/Рынки и компании

Россия выдвинула Украине жесткое требование по газу: что известно

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Россия может сохранить транзит газа через Украину после 2019 года, если будут соблюдены определенные требования.

Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, передает пресс-служба правительства РФ. Он уточнил, что Россия готова экспортировать топливо по украинской ГТС.

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Условием для этого является улаживание отношений между "Газпромом" и "Нафтогазом".

"Если коротко, это урегулирование отношений между заинтересованными компаниями, выгодные экономические и коммерческие параметры сделки", — сказал Медведев.

Также среди требований он назвал стабильную политическую обстановку в Украине.

Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Гаагский арбитраж принял положительное решение в деле НАК "Нафтогаз Украины" против России за потерянные активы в аннексированном Крыму. НАК требовал у России компенсации в размере 5 млрд долларов.

  • В свою очередь, Россия отказалась признать решение Гаагского арбитража, ссылаясь на то, что у арбитража нет юрисдикции на рассмотрение данного иска.

  • В результате аннексии Крыма "Нафтогаз" потерял на полуострове инфраструктуру для транспортировки и добычи газа и нефти, в частности буровые установки на шельфе Черного моря, компрессорные и другие станции. Все это имущество "власть" аннексированного Крыма "национализировала" сразу после захвата полуострова.

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Темы
Поставки газа в УкраинуРынок газа
Персона
Дмитрий Медведев
Место
Украина
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Ama Deus
Ama Deus
А шо такое?!... Газ никому нах** не нужен?.. Бгггггггггггггггг
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0
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Иппу Хахлов снова и снова
Иппу Хахлов снова и снова
Если коротко, это урегулирование отношений между заинтересованными компаниями, выгодные экономические и коммерческие параметры сделки, а также стабильная политическая обстановка" СТАБИЛЬНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА. как у вас с обстановкой?
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Ama Deus
Ama Deus
Иппу Хахлов снова и снова - ущербный, нет в мире таких весов, чтобы взвесить тот хер, что мы кладем на ваши "предложения".
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Kiev Mangust
Kiev Mangust
ПНХ немытый мишка
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