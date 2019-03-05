Россия выдвинула Украине жесткое требование по газу: что известно

Россия может сохранить транзит газа через Украину после 2019 года, если будут соблюдены определенные требования.

Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, передает пресс-служба правительства РФ. Он уточнил, что Россия готова экспортировать топливо по украинской ГТС.

Условием для этого является улаживание отношений между "Газпромом" и "Нафтогазом".

"Если коротко, это урегулирование отношений между заинтересованными компаниями, выгодные экономические и коммерческие параметры сделки", — сказал Медведев.

Также среди требований он назвал стабильную политическую обстановку в Украине.

Дмитрий Медведев

Как сообщал OBOZREVATEL:

Гаагский арбитраж принял положительное решение в деле НАК "Нафтогаз Украины" против России за потерянные активы в аннексированном Крыму. НАК требовал у России компенсации в размере 5 млрд долларов.

В свою очередь, Россия отказалась признать решение Гаагского арбитража, ссылаясь на то, что у арбитража нет юрисдикции на рассмотрение данного иска.

В результате аннексии Крыма "Нафтогаз" потерял на полуострове инфраструктуру для транспортировки и добычи газа и нефти, в частности буровые установки на шельфе Черного моря, компрессорные и другие станции. Все это имущество "власть" аннексированного Крыма "национализировала" сразу после захвата полуострова.

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