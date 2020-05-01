Россия вернется в 37-й год: Потапенко объяснил, что ждет Кремль после карантина

По итогам карантина в России обанкротится до 90% малого бизнеса. Компании уже начинают закрываться, а массовая волна банкротств случится в конце лета – в начале осени.

Такой прогноз дал регулярно критикующий экономическую политику Кремля российский предприниматель Дмитрий Потапенко в интервью УНИАН. По его словам, несмотря на то, что президент России Владимир Путин на совещаниях регулярно обещает помогать предпринимателям, на деле же все оборачивается новыми и новыми повышениями налогов.

Как по России ударит карантин

"Нам говорят: вы должны заплатить налоги. Здесь – ростовщический подход. Из-за карантина у бизнеса проблемы, но это его проблемы. Предлагается кредит. Его сейчас отдавать не надо, но вы можете заложить себя, свои зубы, семью, вашу собаку. Платить придется, но чуть позже. Вот именно в такой манере действует наше государство", – возмутился Потапенко.

Он напомнил, что российские власти пообещали отсрочку налогов на сумму порядка 2 триллионов рублей.

"Возникает вопрос, откуда брать деньги. Власти приказали бизнесу, чтобы сотрудники оставались в штате и получали зарплату. Если уволить людей, тогда у нас появится прокуратура прямо на входе. Нам выдадут компенсацию на зарплаты, по сути дела, в объеме налогов – это 12130 рублей (примерно 4400 гривен, - Ред.) на сотрудника. Средняя зарплата по России – в районе 35 тысяч рублей. А налог с этих 35 тысяч рублей – 43%. Как раз те самые 12100. То есть, я должен содержать сотрудника, платить ему условные 31 тысячу, а налоги у меня будут как раз в районе 12100. То есть государство ничего мне не даст", – объяснил бизнесмен.

Россия вернется в 37-й год за 15 секунд

Также предприниматель раскритиковал жесткий карантин, введенный в России. По его словам, доносы сейчас – такая же реальность, как в 1937 году.

"Выходишь погулять, и тебе добрые соседи вызывают полицию. Слава богу, у нас еще пока не доплачивают за каждый донос. У меня есть гипотеза: надо сделать так, чтобы с каждого штрафа тому, кто вызывал полицию, платили хотя бы рублей 200. А с учетом того, что образовалось огромное количество безработных, мы вернемся в 37-й год в течение 15 секунд", – считает Потапенко.

На этом фоне у российских бизнесменов ожидания самые худшие. И крах наступит уже через несколько месяцев.

"Бизнес в России сдохнет. По моим оценкам, сдохнет 90 % малого бизнеса. У меня была дискуссия с моими коллегами по бизнесу, они считают, что закроется 20% юрлиц. Но реально закрывшихся предприятий будет больше, хоть и формально юрлица продолжат существовать. Сейчас падения даже в тех предприятиях, которые изначально были заточены только на доставку продуктов: у них просадка от 30% до 60%. А все остальные, попросту говоря, из этого не выплывут. То есть, я ожидаю массовых банкротств в конце лета – начале осени", – подытожил Потапенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 20 апреля, в один из моментов цены достигали минус $40,32 за баррель. Отрицательная цена вызвана тем, что перед исполнением контрактов владельцы нефти вынуждены платить ее покупателям, чтобы избавиться от сырья в условиях острого дефицита емкостей для его хранения.

Обвал цен на нефть в "черный понедельник" 20 апреля привел к разорению спекулянтов на Московской бирже. Они не только потеряли потенциально имевшиеся у них 400 млн рублей, но и оказались должны вдвое больше.

Обвал мировых цен на нефть привел к тому, что по итогам 2020 года дефицит бюджета России превысит 5,6 трлн рублей (около $75,5 млрд).

С начала марта россияне сняли через банкоматы и со своих счетов в банках около 1 триллиона рублей ($13,6 млрд).

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