Санкции России против Украины: Киев озвучил сумму убытков

Дополнительные санкции, введенные РФ против Украины, коснутся товаров примерно на $31,2 млн. Также под запрет на поставку в Украину попала российская продукция на сумму около $21,4 млн.

Всего штрафы введены против 1,3% товаров, которые Украина продает в Россию, и около 0,4% продукции, которые Украина покупает у России. Об этом со ссылкой на информацию от источника в Министерстве развития экономики сообщил "Интерфакс-Украина".

Запрет на украинские товары: по чему ударили сильнее всего:

котлы для центрального отопления – $8,7 млн;

части насосов – $3,6 млн;

радиаторы для центрального отопления с неэлектрическим нагревом – $2,8 млн.

медицинские изделия из пластмасс – $6,5 млн;

медицинские трубы, трубки, шланги – $4,5 млн;

гигиенические или фармацевтические изделия из вулканизированной резины – $1,4 млн

другие изделия из вулканизированной резины, кроме твердой, – $3,7 млн.

"При этом запрет на ввоз в Украину российской бумаги и картона для утилизации (макулатуры и отходов) в денежном эквиваленте оценивается в $21,4 млн. Согласно данным Госстата за девять месяца 2019 года, объем РФ в общем импорте этой товарной позиции составляет 52,6%", – отметил источник агентства.

Также под запрет поставок из России попал крахмал. Но в январе-сентябре 2019 года его в Украину из РФ и так не везли.

Санкции России

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 декабря 2019 года правительство России расширило перечень граждан Украины, в отношении которых вводятся санкции. Также санкции расширены против производителей товаров.

4 сентября Комитет постоянных представителей стран Европейского Союза согласовал решение о продлении индивидуальных санкций против физических и юридических лиц в РФ за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Кабинет министров Украины продлил действие пошлин против российских товаров до 31 декабря 2020 года.

В понедельник, 14 октября, Европейский Союз продлил до 16 октября 2020 года санкции против России за распространение химоружия, в том числе введенные после отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

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