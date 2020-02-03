Россия теряет статус "мировой бензоколонки": что с ней будет дальше

Россия стремительно теряет статус "мировой бензоколонки". Кроме истощения месторождений нефти по ней ударили кризис от эпидемии коронавируса, а на днях стал явным и "удар в спину" от Беларуси.

Претендовать на звание сырьевого лидера России позволяло первое место по запасам газа в мире и шестое по запасам нефти. Но извлечь из этого выгоду Россия так и не смогла, говорится в публикации военно-политического обозревателя Александра Коваленко на "Информационном сопротивлении".

Новости Эпидемия коронавируса рекордно обвалила спрос на нефть

"Когда цены на нефть и газ росли как на дрожжах, росла и экономика РФ. Но когда нефть стала пикировать, а газ получил перспективы пробить отметку ниже $300 за тысячу кубометров, затем ниже $200, а сейчас и ниже $100, последняя надежда на выживание системы в РФ стала иссякать", – сказано в публикации.

Рынок нефти

Автор отмечает, что вспышка коронавируса в Китае и вовсе обвалила мировые сырьевые рынки, опустив цену на нефть сорта Brent более чем на 15%, с $66 за баррель до $56. Техасская WTI и вовсе пробивала отметку $51 за баррель, потеряв более 16%. Также в январе рухнули цены на медь, никель, алюминий, олово, которыми активно торгует Россия.

Россию сейчас планомерно вытесняют с энергетического рынка, в частности, из-за падающего качества российского сырья и сланцевой революции США. Также РФ сама ставит себе палки в колеса. Вторжение в Украину скорило процесс отказа Украины от российского газа.

"Вторым по-настоящему серьезным ударом для России можно считать отказ от её газа со стороны Польши. Но по-настоящему неожиданный удар нанесла Беларусь. Ведь нежелание Москвы идти навстречу Минску в вопросе цен на нефть, вынудило РБ искать альтернативу российскому “чёрному золоту”. И эта альтернатива была найдена – госсекретарь США Майк Помпео заверил президента Беларуси, что штаты могут обеспечить РБ нефтью в полной мере", – написал Коваленко.

Если США и вправду смогут реализовать данный проект, пишет аналитик, то это будет тотальное фиаско внешнего вектора Кремля. Своим энергетическим диктатом и надеждой на безграничный шантаж энергетически зависимых стран Москва себя же завела в глухой тупик. Тупик, который не только её лишает возможности осуществлять энергетический шантаж, но и начинает бить до нефтегазовым доходам, а, следовательно – наполнению бюджета за счет них.

"С годами “мировая бензоколонка” начинает терять свой статус. И это даже без упоминания того, что её месторождения продолжают стремительно истощаться, а развивать новые она не в силах", – подытожил Коваленко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск ищет замену российской нефти. Поисками новых поставщиков там занялись после того, как понесли убытки из-за налоговых льгот, которые Россия предоставила своим нефтезаводам.

31 декабря 2019 года Лукашенко поручил завершить переговоры с Россией по нефти и задействовать нефтепровод "Дружба" для получения "черного золота" из альтернативных источников.

Беларусь начала закупки норвежской нефти Johan Sverdrup, которая является основным конкурентом российской Urals на рынке Европы из-за максимальной схожести характеристик.

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