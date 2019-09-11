Россия сядет за стол переговоров с Украиной по газу: озвучена окончательная дата

В России подтвердили, что готовы 19 сентября провести переговоры по транзиту газа с Украиной и Еврокомиссией.
Об этом сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак, передает РИА Новости. Переговоры пройдут в Брюсселе.
"Будем считать эту дату согласованной, мы готовы провести консультации", – заявил Новак, отвечая на вопрос согласна ли РФ провести трёхсторонние консультации РФ-ЕК-Украина 19 сентября.
Переговоры по транзиту газа
Как сообщал OBOZREVATEL, переговоры по транзиту российского газа между ЕС, Украиной и Россией произойдут 19 сентября 2019 года в Брюсселе.
А 10 сентября стало известно, что Суд Евросоюза по требованию Польши отменил решение Еврокомиссии, которое позволяло "Газпрому" поставлять больше газа в Германию по газопроводу OPAL.
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