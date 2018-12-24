Россия сорвала договоренности с Беларусью по нефти: Лукашенко в гневе

Москва отказывается выплачивать Минску компенсацию за проведение в России налогового маневра в нефтяной отрасли.

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. По его подсчетам, потери Минска в ближайшие годы составят 10,5 миллиарда долларов, передает пресс-служба главы государства.

"И мне лично, и правительство это не отрицало, было жестко обещано: "Мы (Россия) никогда не пойдем на ухудшение экономической ситуации в Беларуси, и мы компенсируем потери от налогового маневра". Это были обещания. Мы понимали и готовы были вести переговоры", — заявил он.

"И потом вдруг все остановилось. Я хотел бы получить ответ на вопрос: почему остановились эти переговоры?" — отметил Лукашенко.

Александр Лукашенко пресс-служба Лукашенко

Кроме того, по его словам, Россия и Беларусь, вопреки прежним договоренностям, до сих пор не пришли к соглашению по цене на газ.

"В середине этого года мы должны были начать и закончить к концу года вопросы по ценам на газ (мы в Питере договаривались с Владимиром Владимировичем), решить нефтяные вопросы в связи с налоговым маневром в Российской Федерации. Однако на все наши предложения Россия не пошла, и эти сроки фактически сорваны", — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что этот вопрос белорусская делегация собирается поднять на двусторонних переговорах с Москвой.

Закон о завершении налогового маневра в российской нефтяной отрасли был принят Госдумой летом 2018 года. Он предполагает постепенную отмену экспортной пошлины на нефть и газ. До сих пор Беларусь закупала российское топливо по ценам внутреннего рынка.

Большая часть приобретенной нефти перерабатывалась на белорусских нефтеперерабатывающих заводах, однако часть топлива шла на экспорт, и пошлины от ее продажи за рубеж поступали в белорусский бюджет. После завершения налогового маневра Минск будет закупать российскую нефть по более высоким мировым ценам.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лукашенко и Путин устроили жаркий спор на заседании саммита Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге. Президент Беларуси обратил внимание на разные условия для потребителей газа: для беларусов топливо стоит $130 за тысячу кубометров, а для россиян – $70 (в соседней Смоленской области).

После заседания Лукашенко якобы пришлось публично извиниться перед главой Кремля, о чем он рассказал журналистам.