Россия рискует повторить судьбу СССР? Какая цена на нефть разрушила Союз и что не выдержит РФ

Цены на нефть упали на рекордный с 1991-го уровень. При стоимости "черного золота" в 15-23 доллара за баррель разрушилась экономика СССР, следом распался и сам Союз, при этом бюджет России удастся выполнить только при котировках нефти в $42,4.

Главное:

При падении цен на нефть на 10%, рубль дешевеет на 3%;

Россия может выполнить бюджет при стоимости нефти в 42,4 доллара, сейчас – около 35 долларов;

экономисты прогнозируют падение цен до 25 долларов за баррель. Если так продолжится несколько лет, экономика России рискует повторить судьбу СССР.

Обрушение цен на нефть 9 марта оказалось сильнейшим с 1991 года. Российские эксперты отмечают, что из-за такой ситуации с сырьем рубль продолжит обвал.

"Вне сомнений, недавняя резкая тенденция на снижение курса рубля в краткосрочном периоде будет продолжаться. Главная причина опять же в резком обвале цен на нефть и прогнозе о возможном снижении стоимости до 20-25 долларов за баррель", – сообщил доцент кафедры национальной и региональной экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова Тлеш Мамахатов.

С декабря 2019-го нефть подешевела практически наполовину, примерно на 15% упал и курс рубля. Экономика РФ завязана на стоимость "черного золота". Чем дешевле нефть, тем сложнее России выполнить бюджет. Первые несколько лет ситуацию может спасти "запас" (для этого создали специальный фон", однако если ситуация продлится несколько лет, как было с 1987-го по 1991-го, экономика России рискует оказаться в сильнейшем кризисе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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