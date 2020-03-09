Россия рискует повторить судьбу СССР? Какая цена на нефть разрушила Союз и что не выдержит РФ

Цены на нефть упали на рекордный с 1991-го уровень. При стоимости "черного золота" в 15-23 доллара за баррель разрушилась экономика СССР, следом распался и сам Союз, при этом бюджет России удастся выполнить только при котировках нефти в $42,4.
Главное:
При падении цен на нефть на 10%, рубль дешевеет на 3%;
Россия может выполнить бюджет при стоимости нефти в 42,4 доллара, сейчас – около 35 долларов;
экономисты прогнозируют падение цен до 25 долларов за баррель. Если так продолжится несколько лет, экономика России рискует повторить судьбу СССР.
Обрушение цен на нефть 9 марта оказалось сильнейшим с 1991 года. Российские эксперты отмечают, что из-за такой ситуации с сырьем рубль продолжит обвал.
"Вне сомнений, недавняя резкая тенденция на снижение курса рубля в краткосрочном периоде будет продолжаться. Главная причина опять же в резком обвале цен на нефть и прогнозе о возможном снижении стоимости до 20-25 долларов за баррель", – сообщил доцент кафедры национальной и региональной экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова Тлеш Мамахатов.
С декабря 2019-го нефть подешевела практически наполовину, примерно на 15% упал и курс рубля. Экономика РФ завязана на стоимость "черного золота". Чем дешевле нефть, тем сложнее России выполнить бюджет. Первые несколько лет ситуацию может спасти "запас" (для этого создали специальный фон", однако если ситуация продлится несколько лет, как было с 1987-го по 1991-го, экономика России рискует оказаться в сильнейшем кризисе.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Саудовская Аравия объявила нефтяную войну России и снизила цены на нефть в Европе. Уже в апреле Саудовская Аравия хочет увеличить добычу нефти вплоть до 12 млн баррелей в сутки;
6 марта переговоры по сделке между странами ОПЕК+ по сокращению добычи нефти завершились полным провалом из-за позиции России:
От разрыва сделки с ОПЕК, Россия будет терять $100-150 млн в день (или более $3 млрд в месяц).
Центральный банк России остановил закупку иностранной валюты на внутреннем рынке из-за ситуации на нефтяном рынке. Запрет принят в рамках механизма бюджетного правила на 30 дней.
Российская Федерация может столкнуться с бюджетным дефицитом и девальвацией рубля из-за обвала нефти.
"Вряд ли Москва рассчитывала на то, что цены на нефть упадут до почти 30 долларов – вероятно, это очень неприятный сюрприз в том числе для тех, кто принимал решение о выходе из сделки", – сообщил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
Биржи в Европе упали на фоне обвала нефтяных котировок, который произошел после распада сделки Организации стран – экспортеров нефти. Наибольшее падение продемонстрировал индекс Лондонской биржи FTSE 100 – 8,54%.
Акции российских компаний на бирже в Лондоне рухнули после начала торгов. В лидерах падения – бумаги нефтегазовых компаний. Торги открылись снижением на 17-33%.
В России резкий рост курса доллара может повысить стоимость импортной техники на 20-40%.
Украинский режиссер, бывший узник Кремля Олег Сенцов предрек России крах из-за обвала мировых цен на нефть и последовавшим за этим падением рубля. По его словам, цена на газ, которая привязана к нефти, вскоре присоединится к этому тренду.
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