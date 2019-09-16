Россия резко нарастила выплаты за грязную нефть Путина: названа сумма

За попадание загрязненной российской нефти в украинские нефтепроводы "Укртранснафта" от российской "Транснефти" получила 3,5 млн евро компенсации.

И эта сумма еще не окончательная. Об этом сообщили в пресс-службе украинской компании.

"С мая по сентябрь "Укртранснафта" получила 3,5 млн евро от "Транснефть" за резервирование мощностей нефтетранспортной системы в связи с попаданием в украинский участок нефтепровода "Дружба" нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений. Эта сумма неокончательная, поскольку "Транснефть" продолжает резервировать мощности "Укртранснафти", – говорится в сообщении.

Как объяснили в компании, размер платежей зависит от остатка объемов некачественной российской нефти в нефтетранспортной системе Украины по состоянию на первое число каждого месяца. Эти мощности российская компания резервирует у "Укртранснефти" и платит за это.

Украина получила возмещение за грязную нефть

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Укртранснафта" сообщила, что получила от "Транснефти" часть компенсации в размере более 2,9 млн евро за транзит нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений.

22 апреля Беларусь ограничила транзит нефти из России в другие страны, а 23 апреля приостановила поставки светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии из-за получения некачественного сырья.

В то же время стало известно, что "грязная нефть" уже дошла до нефтеперерабатывающих предприятий Европейского союза.

В российской нефти обнаружили повышенное содержание органических хлоридов, в десятки раз превышающее предельно допустимые значения.

Некондиционная нефть попала и в украинские трубопроводы. 25 апреля компания "Укртранснафта" приостановила транзит российской нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба". Работа трубопровода "Дружба" была восстановлена лишь 1 июля.

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